Переход на безнал: где приобрести карту "Тулпар" и как пополнить её онлайн

Вниманию горожан! С 1 июля 2022 года в муниципальных автобусах и троллейбусах Бишкека будет исключена наличная оплата. Рассчитаться за проезд можно будет только в безналичной форме с помощью карты "Тулпар".

Если вы до сих пор не приобрели транспортную карту либо сталкиваетесь с трудностями при её пополнении, предлагаем ознакомиться с советами, которые помогут вам комфортно перейти на безналичную оплату за проезд в муниципальном транспорте.

Где приобрести карту "Тулпар"?

Красную карту льготники (пенсионеры, ЛОВЗ, почтальоны) могут получить бесплатно. Для этого советуем посетить пункт выдачи карт (районный акимиат), где необходимо предъявить документы, удостоверяющие личность и подтверждающие право льготного проезда, а также сфотографироваться. После изготовления карты остаётся лишь расписаться в её получении.

Зеленую карту для школьников можно приобрести в образовательном учреждении, где обучается ребёнок, на основании заявления родителей или после заполнения заявки на сайте. Стоимость такой карты составляет 50 сомов.

Синюю карту "Тулпар", предназначенную для остальных категорий пассажиров муниципального транспорта, можно приобрести в отделениях госпредприятия "Кыргыз Почтасы", у водителей автобусов и троллейбусов, а также в Центрах продаж и обслуживания компании MegaCom города Бишкека (с актуальным списком адресов столичных офисов можно ознакомиться по ссылке). Стоимость карты составляет 50 сомов (в эту сумму включена одна бесплатная поездка на автобусе и троллейбусе).

Где и как пополнить карту "Тулпар"?

Пополнить баланс карты можно: в отделениях ГП "Кыргыз Почтасы" и терминалах некоторых платежных систем. Также пополнить баланс любым удобным для вас способом – по номеру карты, номеру телефона и QR-коду – можно в приложении MegaPay (доступно для скачивания в Google Play и App Store) от государственного оператора сотовой связи MegaCom.

Для оплаты по номеру карты или телефона в MegaPay необходимо:

в приложении перейти в раздел "Оплата", затем – во вкладку "Другие"; далее выбрать пункт "Билеты Тулпар" (по карте)" или "Билеты Тулпар (Телефон)"; ввести реквизит и сумму оплаты.

Не менее удобным является способ пополнения карты по QR-коду. Для этого в приложении MegaPay необходимо перейти в раздел "Оплата", нажать на вкладку "Спец. услуги", затем выбрать пункт "Тулпар" и отсканировать QR-код, указанный на вашей транспортной карте.

Как оплатить проезд картой?

Нужно поднести карту к валидатору на входе в автобус или троллейбус, после чего убедиться, что оплата прошла успешно (подтверждением успешной транзакции служат зеленая галочка на дисплее и звуковой сигнал).

Каков срок действия карты?

Срок действия любых карт "Тулпар" не ограничен.