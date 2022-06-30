Директор ЦСМ №5: Никогда не забуду "черный июль"

В Кыргызстане, впрочем, как и во всем мире, по достоинству стали ценить самоотверженный труд медиков, особенно, после пандемии. Теперь каждый житель страны прекрасно понимает, что за буднями врачей и медсестер стоят жизни людей.

Заслуженный врач КР и директор ЦСМ № 5 в Бишкеке Айнура Абдылдаева, как говорится, на себе испытала все трудности борьбы с коронавирусом. По ее словам, трудно было из-за того, что они не знали, как лечить новую и смертоносную болезнь. На все приходилось идти методом проб и ошибок. При этом, за этот период она и сама успела переболеть COVID-19, почти 10 дней проведя в постели. Как результат, за вклад в борьбу с COVID-19 она удостоилась звания "Заслуженный врач КР". Это ее четвертая награда за 29 лет работы в медицине.

Айнура Барыктабасовна, расскажите, как вы стали врачом?

"Еще в школе я знала, что стану врачом и поэтому после окончания школы я поступила в Кыргызский государственный медицинский институт, сейчас это ГКМА. Окончила ВУЗ в 1995 году и проходила ординатуру в поликлинике N 8 и там же осталась работать после окончания учебы. Там я проработала семейным врачом до 2011 года, а уже после стала руководителем ГСВ в этой же поликлинике. С 2017 года возглавила ГСВ в поликлинике N 5. В 2019 меня назначили заместителем директора по лечебной работе. А уже в феврале 2022 года я стала директором ЦСМ N 5. В итоге стаж работы у меня 29 лет.

Большой ли у вас коллектив?

В ЦСМ N 5 входят пятая и бывшая девятая поликлиники. Мы обслуживаем порядка 150 тысяч человек. Это практически весь Свердловский район. У нас имеется пять ФАПов в новостройках, то есть это Кок-Жар, Эне-Сай, Учкун, Кара-Жыгач и Бакай-Ата. У нас есть дневной стационар, консультативное отделение, диагностическое отделение и 12 ГСВ.

Что касается количества, то у нас работает 437 сотрудников, из которых 134 врача. Семейных врачей 66 человек. Приём ведётся по семейному принципу, то есть как раньше педиатров и терапевтов теперь нет. Семейные врачи наблюдают пациентов с рождения и до старости. Вроде ответила на ваш вопрос.

Какие ещё медицинские услуги вы оказываете?

Как и во многих центрах семейной медицины, помимо профилактических и лечебных меролприятий, мы оказываем лабораторно-диагностические и физиотерапевтические услуги, предоставляем консультативную помощь.

Также в нашем дневном стационаре больные с хроническими заболеваниями получают все необходимое лечение.

Занимаемся мы и профилактикой различных заболеваний, как инфекционных, так и неинфекционных. К примеру, мы уделяем внимание и борьбе с курением и с этой целью в ЦСМ открыта и действует "Школа отказа от курения", где наши специалисты проводят с пациентами профилактические беседы, во время которых объясняют, какой вред приносит организму табакокурение.

Есть ли у вас проблема с очередями?

Здесь, когда как получается, но с введением электронной очереди стало намного легче. Люди в режиме онлайн заранее записываются в очередь и это в какой-то степени помогает решать проблему.

Самый пик очередей у нас во время сезонных заболеваний: весной и поздней осенью. Летом становится больше кишечных инфекций, в основном, у детей. Есть, конечно, и простудные заболевания, но опять же больше у детей.

Что вы посоветуете родителям, чтобы уберечь детей от кишечных инфекций?

Во-первых, санитарные правила. Во-вторых, правильное питание. В-третьих, физические упражнения. Тоже самое касается и простудных заболеваний. Мы заранее объясняем пациентам, какие необходимо соблюдать профилактические правила. При этом, заостряем внимание, что при несоблюдении этих правил, ответственность полностью лежит на родителях.

Есть ли у вас проблемы с медикаментами?

С медикаментами у нас проблем нет. Мы полностью обеспечиваем всеми необходимыми медикаментами своих пациентов. Также по программе госгарантий мы выписываем рецепты со скидкой на соответствующие лекарства. Отдельной категории граждан мы выписываем рецепты бесплатно.

В целом, для приписанных пациентов у нас есть ряд бесплатных услуг, включая различные анализы, ЭКГ, УЗИ и флюорографию.

Теперь давайте вернемся в период пандемии. Мы знаем, что вы работали в красной зоне. Расскажите про этот отрезок в своей жизни и какое впечатление он оставил в вашей жизни?

Помнится, что было очень трудно и порой даже невыносимо. Самое главное было страшно, как за себя и своих близких, так и за каждого пациента. В 2020 году, когда все началось, мы столкнулись с множеством трудностей, из которых выходили методом проб и ошибок. В марте того года мы открыли мобильную бригаду, работу которой я координировала. В составе этой бригады были врач, лаборант и водитель. Поначалу жители не доверяли медикам, не впускали домой, доходило даже до рукоприкладства с их стороны. Видимо, их пугала наша форма, так как мы полностью облачались в комплект средств индивидуальной защиты (СИЗ). Были граждане, которые ругались, мол, "не буду сдавать анализы, не приходите!" и выгоняли нас. Потом, когда стали болеть наши медики, население оценило наш труд.

Когда наступил "чёрный июль", нам вместе с Свердловским акимиатом, дали поручение в районе "Восток-5" на территории оздоровительного комплекса открыть дневной стационар на 150 коек. Врачей не хватало, многие из них сами заболели. Приходилось для стационара снимать с мобильных бригад сотрудников. Медикам было очень тяжело, не высыпались, столько слез было ими пролито. Иногда руки опускались, но потом вновь брали себя в руки. По правде, уже не хочется об этом вспоминать. Пользуюсь случаем, хочу сказать ещё раз спасибо нашим медикам за их самоотверженный труд!

И все-таки были же моменты, которые особенно врезались в память?

В целом все запомнилось. Мы же не знали, как лечить, все, как говорится, на ощупь. Это сейчас, когда вспоминаем смеемся, а тогда многое для нас было впервые. Помню мы так уже наловчились, что уже без рентгена безошибочно определяли, есть ли у человека пневмония или нет. Запомнился мне особенно один парень, который, как он сам говорил, все время хотел плакать. Это сейчас мы знаем, что одним из признаков ковида является как раз-таки такая чувствительность, а тогда же мы этого знали. Поэтому таких как он успокаивали как могли и сами держались. Теперь, конечно, это смешно вспоминать.

С какими трудностями вам, как директору ЦСМ № 5, сегодня приходится сталкиваться?

Конечно, не без этого, но достижения тоже есть и это радует. Четвёртый месяц я работаю директором, и определенную работу уже проделала. Вот, на филиале в Кок-Жаре два месяца назад открыли кабинет сестринского приема. Филиал в жилмассиве "Эне-Сай" тоже имел свои трудности, но мы их слава богу решили – были проблемы с водоснабжением, и мы, с помощью акимиата Свердловского района, решили этот вопрос.

С оборудованием, дай бог, тоже решим проблему. В большинстве своём оно у нас старое и постоянно приходится ремонтировать. Планируем скоро установить новый рентген-аппарат и новый аппарат УЗИ, но пока заранее не буду радоваться. Как получится, так и сообщу.

Ваши пожелания нашим гражданам

После пережитого, я желаю нашим гражданам прежде всего иметь возможность получать качественную и своевременную медицинскую помощь. Для этого, конечно, нужно чтобы медики имели все условия для работы и были обеспечены всем необходимым. Надеюсь те дни стали для нас всех уроком, и мы извлечем из них определенные выводы.