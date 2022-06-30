Садыр Жапаров подписал закон о легализации казино

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Закон Кыргызской Республики "Об игорной деятельности в Кыргызской Республике" и Закон Кыргызской Республики "О внесении изменений в некоторые законодательные акты по вопросам игорной деятельности". Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Законы приняты Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 22 июня 2022 года.

Целью законов является привлечение дополнительных ресурсов в государственный бюджет путем создания благоприятных условий для привлечения инвестиций.

Законом "Об игорной деятельности в Кыргызской Республике" установлено, что субъектами игорной деятельности являются юридические лица, в том числе иностранные, прошедшие регистрацию в порядке, определенном законодательством Кыргызской Республики.

Игорной деятельностью вправе заниматься только юридические лица в форме общества с ограниченной ответственностью или закрытого акционерного общества, на основании лицензии, выдаваемой уполномоченным государственным органом сроком на 10 лет. Выдача лицензий будет осуществляется на платной основе в порядке, определяемом Кабинетом Министров.

При этом игорное заведение не может быть размещено в помещениях детских садов, школ, вузов, других учебных заведений, медицинских и культовых учреждений, учреждений культуры, а также в жилых помещениях.

Кроме этого, Законом установлено, что клиентами игорных заведений не могут быть граждане Кыргызской Республики, иностранные граждане, не достигшие 21-летнего возраста, недееспособные иностранные граждане.

Закон"О внесении изменений в некоторые законодательные акты по вопросам игорной деятельности" предусматривает внесение изменений в Уголовный кодекс, Кодекс Кыргызской Республики о правонарушениях, Налоговый кодекс, Бюджетный кодекс, законы Кыргызской Республики "О лицензионно-разрешительной системе в Кыргызской Республике", "О рекламе".

Данные изменения соответствуют концепции и целям Закона Кыргызской Республики "Об игорной деятельности в Кыргызской Республике". В частности, Налоговый кодекс дополняется главой 62, предусматривающей, что базовая ставка за 1 игровой стол в 2022 году будет составлять 750,0 тыс. сомов, в 2023 году – 1 000,0 тыс. сомов, с 2024 года – 1250,0 тыс. сомов за налоговый период - один календарный месяц.