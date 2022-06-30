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Зачинщика драки в "Радуге" арестовали до 20 июля

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- Александра Василькова
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Сегодня, 30 июня решением Иссык-Кульского районного суда в отношении зачинщика драки на пляже пансионата "Радуга", 34-летнего М.Э. избрана мера пресечения - арест сроком до 20 июля.

Напомним, по факту драки на пляже пансионата "Радуга" 29 июня следственной службой ОВД Иссык-Кульского района было возбуждено уголовное дело по ст. 280 (Хулиганство) Уголовного кодекса Кыргызской Республики.

В ходе проведение первоначальных следственных мероприятий было установлено, что в драке непосредственно приняли участие 11 граждан, из них 3-е отдыхающих и 8 сотрудников службы безопасности пансионата.

В рамках возбужденного уголовного дела ведутся следственные мероприятия.


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URL: https://www.vb.kg/419956
Теги:
Иссык-Кульская область, драка, Иссык-Куль
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