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На Украине героически погиб военнослужащий России Адилет Алиев

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- Светлана Лаптева
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На Украине героически погиб гражданин России, а в прошлом уроженец Кыргызстана, воин-контрактник Вооруженных сил РФ Алиев Адилет Эмилбекович.

Как сообщили в посольстве России в Кыргызстане, разведчик-санитар роты спецназа Алиев Адилет Эмилбекович погиб при выполнении боевой задачи в ходе специальной военной операции 26 июня 2022 года.

Известно, что он родился в Джалал-Абадской области 19 декабря.1998 году. В 2017 году закончил Новоссибирский колледж транспортных технологий. Звание младшего сержанта получено 22 июня 2019 году.

Похороны пройдут на малой родине воина в Джалал-Абадской области.


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URL: https://www.vb.kg/419958
Теги:
Россия, похороны, Кыргызстан, военная операция в Украине
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