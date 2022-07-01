На Украине героически погиб военнослужащий России Адилет Алиев

На Украине героически погиб гражданин России, а в прошлом уроженец Кыргызстана, воин-контрактник Вооруженных сил РФ Алиев Адилет Эмилбекович.

Как сообщили в посольстве России в Кыргызстане, разведчик-санитар роты спецназа Алиев Адилет Эмилбекович погиб при выполнении боевой задачи в ходе специальной военной операции 26 июня 2022 года.

Известно, что он родился в Джалал-Абадской области 19 декабря.1998 году. В 2017 году закончил Новоссибирский колледж транспортных технологий. Звание младшего сержанта получено 22 июня 2019 году.

Похороны пройдут на малой родине воина в Джалал-Абадской области.