C 4 по 8 июля в Бишкеке будет работать Международная школа Станиславского

С 4 по 8 июля на площадке Кыргызского национального академического драматического театра имени Токтоболота Абдумомунова будет работать Международная школа Станиславского. Состоится серия мастер-классов ведущих преподавателей Российского института театрального искусства (ГИТИС) для начинающих театральных актеров и режиссеров из стран Центральной Азии. Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил Русский Дом в Бишкеке.

Основными частниками Школы станут начинающие режиссеры и актеры (до 35 лет), то есть те, кто уже получил или получает профессиональное образование, работает в театральной сфере и победитель конкурса в Кыргызстане. Участники уже отобраны.

Занятия Школы вызвали большой интерес и у тех, кто не подпадает по той или иной причине под формальные критерии отбора участников. Это могут быть и опытные деятели театрального искусства, и школьники, которые стремятся в театральные вузы. Они могут принять участие в занятиях в качестве вольнослушателей. Что это значит? Вольнослушатель может находиться в зале и наблюдать за тем, что происходит на сцене, в основной группе, не вмешиваясь в учебный процесс. Организаторы не покрывают никакие расходы вольнослушателя, не предоставляют проживание и питание.

Видеосъемка и аудиозапись на любые устройства в ходе занятий Школы строго запрещена.

Для того, чтобы принять участие Международной школе Станиславского необходимо зарегистрироваться перейдя по ссылке:

Вольнослушателям нужно указать свои фамилию, имя, отчество, дату рождения, должность, место учебы или работы и пояснить, почему они хотят стать вольнослушателями Международной школы Станиславского в Бишкеке. Регистрация является обязательным условием для участия в программе.