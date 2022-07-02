Кыргызстанка заняла первое место в конкурсе сочинений на японском языке

Кыргызстанка Галина Воробьева заняла 1 место 5-го международного конкурса сочинений на японском языке, который ежегодно проводят Кадзуо и Хироко Оомори (супруги-пенсионеры, проживающие в одном из пансионатов для престарелых Токио) при поддержке Японского фонда международного сотрудничества.

Участниками конкурса были предложены две темы сочинений. Первая - "О чем я мечтаю при изучении или исследовании японского языка". Вторая - "Что я хочу сказать японскому правительству, японским фирмам или японцам".

В творческом испытании приняли участие около 4 тысяч изучающих или ранее изучавших японский язык людей из 48 стран.

Результаты конкурса таковы: 2 победителя, 5 человек, занявших 2 место, и 20 человек, занявших 3 место.

Первое место заняла гражданка Кыргызстана - доктор наук Японии, исследователь методов преподавания японских иероглифов, в прошлом доцент Бишкекского государственного университета Галина Никифоровна Воробьева. Она отправила на конкурс сочинение на тему "Иероглифы – сокровище Японии". Также первое место занял гражданин Китая.

Кстати, среди 20 человек, занявших 3 место также есть гражданка Кыргызстана - выпускница Бишкекского государственного университета Сайкал Болотбек кызы, которая в настоящее время учится в Японии.

Содержание сочинения Галины Воробьевой таково: "Иероглифы имеют более чем 3000-летнюю историю, и это самая древняя письменность в мире, до сих пор реально используемая. Древние китайцы создали иероглифы - идеографическую письменность, а древние европейцы создали фонетическую письменность. Разница в их мышлении - это загадка. Существует легенда о появлении китайских иероглифов. Однажды чиновник, служивший китайскому императору, заметил оставленные на земле следы животных и птиц и осознал, что может узнавать животных и птиц по их следам. И тогда он начал создавать иероглифы, которые означали разные предметы и явления".

В своей работе Галина Воробьева рассказывает, что благодаря иероглифам японские тексты компактны и понятны. Однако непосвященным трудно различать иероглифы. Увидев японский текст, ее знакомый сказал: "Как ты различаешь иероглифы? Они же все одинаковые!". Но если однажды выучить алфавит, человек сможет читать любые тексты. А изучение иероглифов продолжается бесконечно, так как их количество велико. Начав их изучать, нужно учиться всю оставшуюся жизнь, потому что при чтении текстов появляются незнакомые иероглифы и их сочетания.

"Я начала изучать японский язык в качестве хобби в возрасте 46 лет и стала преподавателем японского языка в возрасте 50 лет. Поскольку я хорошо понимаю проблемы изучения иероглифов у людей-носителей языков, основанных на фонетической письменности, я начала исследования с целью улучшения методов обучения иероглифам. Есть поговорка: "Если дать человеку рыбу, он будет сыт один день, а если научить его ловить рыбу, то он будет сыт всю жизнь". Это высказывание можно применить и к обучению иероглифам. Чрезвычайно важно научить методам изучения иероглифов. Поэтому я написала учебник "Сказки об иероглифах", основанный на мнемотехнике и успешно применяла в преподавании. В настоящее время он доступен в Интернете для бесплатного скачивания и применяется и в других странах. Кроме того, я думаю, что при ознакомлении учащихся с иероглифами необходимо возбуждать у них любопытство и создавать мотивацию изучения иероглифов, что также отражено в данном учебнике", - говорит Галина Воробьева.

Галина Никифоровна делает научные доклады в разных странах и пишет научные статьи, чтобы пропагандировать эффективные методы преподавания и изучения иероглифов. Она также написала докторскую диссертацию на эту тему.

"Однажды, находясь в самолете китайской авиакомпании, я просматривала заголовки в китайской газете. Сидевшая рядом со мной китаянка спросила меня по-английски: "Почему Вы смотрите китайскую газету?". Я не говорю по-английски, поэтому на полях газеты написала иероглифами "преподаватель японского языка". После этого, не произнося слов, мы общались более часа. Мы писали иероглифы на бумаге или использовали электронный словарь. Таким образом, мы смогли многое узнать друг о друге: специальность, род занятий, возраст, семья, хобби и другое. Я поняла, что иероглифы являются хорошим средством международного общения в современном информационном обществе. Существует мнение, что иероглифы - это старая отжившая письменность и вместо них лучше использовать в японском языке более современные латинские буквы. Я не согласна с этим мнением. Иероглифическая письменность имеет культурную ценность, и ее следует сохранять как сокровище Японии", - уверена кыргызстанка.