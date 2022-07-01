В КР хотят увеличить сроки и сумму беспроцентных кредитов

Сроки и сумму беспроцентных кредитов от Всемирного банка могут увеличить. Об этом стало известно в ходе последнего перед каникулами заседания парламента.

Заместитель министра финансов Руслан Татиков сказал, что беспроцентные кредиты, выдаваемые при финансировании ВБ, направлены на малый и средний бизнесы. Он пояснил, что срок их возврата составляет 18 месяцев, программа реализуется через коммерческие банки.

"Мы сейчас ведем переговоры со Всемирным банком. Мы говорим, что полтора года мало, просим увеличить срок до трех лет. Также просим увеличить сумму кредитов: 250 тысяч сомов увеличить до 1 миллиона сомов, с 1 миллиона до 3 миллионов сомов", - сказал он.

Отметим, беспроцентные кредиты выдаются бизнесу по двум категориям:

категория 1, индивидуальные предприниматели с годовым оборотом до 8 миллионов сомов - они могут получить до 250 тысяч сомов;

категория 2, предприниматели, чей годовой оборот не превышает 30 миллионов сомов - они могут получить до 1 миллиона сомов.

Кредитование не рассчитано на предприятие сельского хозяйства. Займы выдаются преимущественно на покрытие операционных расходов МСБ.