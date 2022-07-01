Посол Японии принял участие в открытии отделения СБНОН в Таласской области

Чрезвычайный и Полномочный посол Японии в Кыргызстане Сигэки Маэда посетил с визитом Таласскую область и принял участие в церемонии открытия отделения по Таласской области Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков (СБНОН) МВД в рамках проекта безвозмездной помощи правительства Японии 2017 японского финансового года "Укрепление мер по контролю над оборотом наркотиков" (при сотрудничестве с Управлением ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН).

В данной церемонии принял участие и министр внутренних дел Улан Ниязбеков. Проект безвозмездной помощи правительства Японии "Укрепление мер по контролю над оборотом наркотиков" посредством обучения сотрудников СБНОН МВД, предоставления оборудования, необходимого для осуществления контроля за незаконным оборотом наркотиков, открытия региональных офисов СБНОН МВД в приграничных районах Таласской и Джалал-Абадской областей и других мероприятий, способствует улучшению системы контроля за наркотиками правоохранительными органами, и, тем самым, стабильности в Кыргызстане и Центральной Азии в целом.

Правительство Японии предоставило через УНП ООН приблизительно 2,9 миллиона долларов для реализации данного проекта с 2018 года.

На церемонии, посол Сигэки Маэда выразил надежду, что отделение СБНОН МВД в Таласской области внесет вклад в предотвращение притока незаконных наркотиков на переднем крае границы с Казахстаном, а также в повышение

потенциала сотрудников СБНОН МВД при эффективном использовании предоставленного оборудования и возможности обучения.

Также, во время Церемонии была продемонстрирована работа кинологических собак, предоставленных в рамках проекта "Укрепление потенциала правоохранительных органов в борьбе с афганскими наркотиками и смягчение

негативных последствий производства и употребления наркотиков в Афганистане", реализованном на средства дополнительного бюджета в 2021 японском финансовом году для Афганистана, Ирана и пяти стран Центральной Азии