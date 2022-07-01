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Султан Раев: Памятник Саякбаю Каралаеву будет установлен в Венгрии

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Памятник манасчи Саякбаю Каралаеву будет установлен в Венгрии. Об этом на своей странице в соцсети сообщил генеральный директор ТЮРКСОЙ Султан Раев.

По его словам, этот вопрос он обсудил с вице-спикером Национального Собрания Венгрии Шандором Лежаком.

"Памятник Гомеру 21 века Саякбаю Каралаеву будет установлен в Венгрии. Во время встречи с вице-спикером Национального Собрания Венгрии Шандором Лежаком я ему высказал эту идею. Он поддержал ее и даст бог на родине Атиллы и великих гуннов появится памятник Саякбаю Каралаеву", - написал Раев.


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URL: https://www.vb.kg/419976
Теги:
памятник, Венгрия, Кыргызстан, Султан Раев
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