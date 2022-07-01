Султан Раев: Памятник Саякбаю Каралаеву будет установлен в Венгрии

Памятник манасчи Саякбаю Каралаеву будет установлен в Венгрии. Об этом на своей странице в соцсети сообщил генеральный директор ТЮРКСОЙ Султан Раев.

По его словам, этот вопрос он обсудил с вице-спикером Национального Собрания Венгрии Шандором Лежаком.

"Памятник Гомеру 21 века Саякбаю Каралаеву будет установлен в Венгрии. Во время встречи с вице-спикером Национального Собрания Венгрии Шандором Лежаком я ему высказал эту идею. Он поддержал ее и даст бог на родине Атиллы и великих гуннов появится памятник Саякбаю Каралаеву", - написал Раев.