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Япония впервые за семь лет ввела режим экономии электричества

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- Жан Алиев
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Правительство Японии впервые за семь лет ввело режим экономии электроэнергии, призвав население и предприятия разумно сократить потребление на лето. Об этом сообщает РИА Новости.

Это связано с расчетами, что при наступлении сильной жары почти во всех районах страны за исключением южной Окинавы и острова Хоккайдо на севере коэффициент запаса электроэнергии может составить всего 3,7 процента при том, что критическим считается уровень 3 процента.

Требование экономии предполагает использование кондиционеров и других электроприборов во избежание теплового удара, но сокращение потребления электричества на второстепенные цели - рекламные вывески, демонстрацию работы осветительных приборов и телевизоров в магазинах и на витринах и другие.

С понедельника в течение четырех дней в Токио и еще восьми префектурах действовало предупреждение о нагрузке на электросети из-за аномальной для июня жары. В эти дни в ряде районов из этой зоны была зафиксирована температура до 40 градусов. В четверг в Токио был установлен температурный рекорд для июня - выше 36 градусов.

Проблемы с электроснабжением возникли на фоне роста цен на энергоресурсы, сокращения теплоэлекростанций в виду планов перехода на "чистые" виды энергии, роста опасений относительно стабильности поставок электроэнергии.

Министерство экономики Японии впервые с 2011 года стало сообщать об уровне энергопотребления в стране в связи с прогнозируемым дефицитом энергии этим летом.

Данные на неделю вперед публикуются по пятницам. Такая практика осуществлялась до этого только в 2011 году, когда после сильнейшего землетрясения и цунами произошла авария на АЭС "Фукусима-1" и были остановлены все атомные станции, дававшие около трети электроэнергии страны. Предполагается, что оповещение о состоянии с энергоснабжением будет способствовать разумной экономии электроэнергии.

Лето в Японии из-за жаркого климата традиционно является сезоном активного потребления электроэнергии, которая необходима для работы кондиционеров на рабочих местах, дома, на транспорте, в магазинах. Согласно подсчетам правительства, если предстоящее лето будет жарким, обеспечение электроэнергией в Токио, на севере острова Хонсю и в других районах столкнется с большими трудностями.


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URL: https://www.vb.kg/419977
Теги:
Япония, новости мира, в мире
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