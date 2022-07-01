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Власти Москвы выставят на продажу дворец Екатерины II

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- Асия Канаева
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Власти Москвы продадут Екатерининский дворец площадью 46,5 тысячи квадратных метров, находящийся у парка "Лефортово", частным лицам. Об этом сообщает РБК.

Крупнейшая в российской столице императорская резиденция на протяжении почти 225 лет принадлежала военным. Теперь ее могут превратить в офис или отель.

Правительственная комиссия по развитию жилищного строительства проголосовала за передачу дворца и прилегающей к нему территории госкомпании "Дом.РФ", а та выставит лот на торги. Сейчас дворец находится в бессрочном пользовании управления имуществом спецпроектов Минобороны. Ведомство получит 80 процентов от продажи объекта.

Дворец Екатерины II признан объектом культурного наследия федерального значения. По мнению опрошенных РБК экспертов, из-за потенциально высоких затрат на реставрацию объекта и ограничений, связанных с его статусом, комплекс тяжело будет превратить в бизнес-проект. Тем не менее, дворец может заинтересовать инвесторов, которые захотят создать в нем конференц-залы, коворкинг, лофт-пространства под аренду или элитную школу. Объект также могут приспособить под гостиницу, апартаменты с офисами и ретейлом.

Дворец в Лефортово был построен в конце XVIII века для императрицы Екатерины II, но она не успела в нем пожить. После смерти правительницы ее сын Павел I разместил во дворце казармы. С тех пор крупнейшая в Москве императорская резиденция на протяжении почти 225 лет принадлежала военным.


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URL: https://www.vb.kg/419980
Теги:
Россия, в мире
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