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Водопользователей Чуйской области обучили правилам полива

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- Светлана Лаптева
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В тренинговом центре службы водных ресурсов состоялся семинар для представителей Ассоциации водопользователей Чуйской области. Обучающие мероприятия, просвещение фермеров, водопользователей - одна из задач проекта "Дополнительное финансирование для проекта Управления национальными водными ресурсами"..

Проект создан для того чтобы помочь членам ассоциаций водопользователей получить как можно больше современных знаний и опыта через обучение методам эффективного водопользования.

Среди 67-ми участников семинара было 15 женщин. Участники - это те, кто непосредственно работает в Ассоциации водопользователей, а также водопользователи, то есть фермеры.

Как рассказала специалист проекта по мониторингу и оценке Гульзат Кененбаева, " на первом этапе мы просим участников обучения заполнить анкету - члена Ассоциации водопользователей: надо подробно ответить на вопросы как проходили реабилитационные работы на внутрихозяйственных ирригационных каналах - то есть важно чтобы и сами участники осознали что они делают, а что не доделывают на своем участке работы. В то же время полученная информация - показывает весь фронт работ, который надо сделать, чтобы потерь воды на их участках было в разы меньше. А на втором этапе обучения специалисты проекта обучают людей водосберегающим методам орошения.

Инженер-гидротехник Калыбек Джумаев отметил важность повышения эффективности водопользования, а также справедливого водораспределения. Именно это помогает исключить конфликты за воду между фермерами.

Специалист проекта Тагай Озубеков отметил, что проект предполагает не разовое, а системное обучение членов Ассоциаций водопользователей.

Чтобы снискать уважение у население . у членов Ассоциации водопользователей надо постоянно осваивать новую информацию, изучать секреты опытных специалистов, инженеров, только в этом случае можно грамотно выстроить работу по водосбережению и рачительному, эффективному использованию водных запасов Кыргызстана.

- Водопользователь - участник семинара рассказал о том что правила полива - это как правила дорожного движения, если не выполнять ПДД, то обязательно случится авария.

Предлагаем нашим читателям - водопользователям, фермерам - заполнить анкету водопользователя ( она прикреплена к фото), и рассказать как у них складывается ситуация с ремонтом ирригационных систем, водосбережением.


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URL: https://www.vb.kg/419983
Теги:
вода, Кыргызстан
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