Проректор КГМА: Я снимаю шляпу перед всеми кыргызскими врачами

О том, почему тормозиться развитие современных медицинских практик, а также зачем пробуждать в студентах способность к научному творчеству мы говорили с проректором по международным связям и стратегическому развитию Кыргызской государственной медицинской академии им. И.К. Ахунбаева Гульмирой Джумалиевой.

Гульмира Артыкбаевна, как вы думаете, в чем причина того, что медицина в Кыргызстане развивается не так интенсивно, как хотелось бы?

- Одна из причин в том, что у наших врачей низкие зарплаты и постыдно мизерные пенсии. Работа у врачей такая же ответственная и важная, как и у военных, милиционеров, сотрудников Таможенной службы. Врачи испытывают не меньший стресс. Вы только представьте себе, каково это, проработать всю жизнь хирургом? Каждая операция – это колоссальное напряжение не только для пациента, но и для врача. Во время оперативного вмешательства ты думаешь не только о том, как ее технически выполнять, но и о том, чтобы не было осложнений, не было кровотечений, какие последствия будут. Врач каждый день борется за чьи-то жизни, а потом выходит на пенсию и получает крохи. Обидно за медработников.

Как вы считаете, что держит кыргызстанских медиков в профессии?

- Полагаю, что в медицине остаются только те, кто по-настоящему любит эту профессию. Другое дело, что в силу своих каких-то собственных способностей воспринимать что-то новое, какие-то технические нововведения могут освоить, воспринять не все, поэтому остаются за бортом в профессиональном плане. И, тем не менее, у нас в стране есть очень продвинутые, очень способные и талантливые врачи.

И все-таки случаются врачебные ошибки

- Нужно понимать, что врачи не боги, они такие же люди. А, значит, могут ошибаться. Да, есть исследования, разработаны клинические протоколы - как и что лечить, но в каждом случае невозможно предугадать. Классический пример, мы по анатомии учим, что есть такие-то мышцы, такие-то нервы и ткани, и топографически они расположены так, но может быть индивидуальная особенность у человека и мышца или нерв пролегает иначе. Наши знания о закономерностях всегда строятся на комплексе данных. Мы исходим из того, что распространено, но есть индивидуальные случаи. И, не дай бог, что-то произошло, то сразу говорят о непрофессионализме врачей. Хотя даже у самого талантливого и знающего врача могут быть ошибки. Потому что каждый организм индивидуален, и он может по-разному реагировать на любую болезнь или медицинское вмешательство. Это очень четко показала пандемия COVID-19. Врачи, в принципе, были готовы к тому, что болезнь более тяжело проходит у людей с гипертонией, избыточным весом, с отягощенным фоном, с заболеванием легких, онкологий, но в то же время мы столкнулись с тем, что молодые здоровые люди гибли от инфекции. Поэтому нужно понимать, все очень индивидуально, и что медработники делают все, что могут.

Вас обижает, когда работников отечественной медицины сравнивают с зарубежными врачами?

- Нет. Нас часто сравнивают с врачами из Германии, из Турции, из Израиля. И часто не в нашу пользу, говорят, мол, какие там медики замечательные. При этом, никто не задумывается о том, какое в этих странах оборудование, какие там дотации на образование и здравоохранение. Ведь несмотря на то, что мы не можем соперничать с зарубежными врачами ни в технологиях, ни в оборудовании наши медики умудряются на достаточно высоком квалификационном уровне оказывать медпомощь. Поэтому я снимаю шляпу перед всеми нашими врачами

Что нужно сделать чтобы улучшить качество работы медиков?

- В первую очередь, конечно, нужно повысить зарплаты. Чтобы высококвалифицированные и перспективные специалисты не уезжали из страны. Это тяжелый труд, и он должен достойно оплачиваться. Не должен врач думать, как и где заработать, не должен пытаться на несколько ставок устроиться, брать дополнительные дежурства. он должен получать нормальную зарплату. Также нужно, чтобы были хорошие условия труда, чтобы врач имел возможность овладеть всеми новейшими технологиями, но для этого нужно оборудование, а, значит, финансирование.

Как сегодня врачи повышают свой профессиональный уровень? С этим есть трудности?

- Имеются курсы повышения квалификации, но к сожалению Предлагаемые стажировки есть, но зачастую у организаций Минздрава не хватает финансирования чтобы оплатить эти стажировки своих сотрудников. Есть конечно и бесплатные курсы, но они местные, а нужно выезжать в зарубежные страны и узнавать новое.

Мы стараемся посылать наших ребят за границу и сейчас более интенсивно отправляем в доступные нам страны, где есть новые технологии, но чаще в Россию. Но есть другая проблема. Для того чтобы мы могли в рамках академической мобильности беспроблемно посылать своих студентов больше чем на месяц, у нас должны совпадать программы. В связи с чем сейчас стоит вопрос взятия курса на интернализацию учебных программ и самой системы образования. Отмечу, что в Минобразе КР все это хорошо понимают и прилагают усилия и меры в этом направлении.

В любом случае, мы стараемся отправлять на повышение квалификации студентов и преподавателей по международным проектам. И, конечно, стараемся создавать у себя материально технические условия для внедрения и освоения новых технологий.

Олимпиада по хирургии

Поменялся ли состав студентов в КГМА и какие другие изменения произошли?

- За последние шесть лет мы увеличили прием иностранных студентов с целью привлечения инвестиций, которые нам необходимы для развития вуза. Мы в Медакадемии определили для себя стратегию, направленную на внедрение инновационного обучения, основанное на научных достижениях, стратегию "опережающего обучения", когда на выходе из вуза выпускники владеют знаниями и навыками самых последних продвинутых лечебно-диагностических технологий.

Чего не хватает для реализации этой стратегии?

- Нам нужны собственные университетские клиники, где мы можем реализовать принцип триединства – образования, науки и практики. Конечно, уже хорошо, что нам передали Диагностический центр, где мы проводим ремонт и уже закупили часть медицинского современного оборудования, чтобы сделать современную клиническую базу. Правда, все сразу переоборудовать мы не сможем, так что будем делать все поэтапно. Нам планируют помочь международные финансовые институты, такие как Всемирный банк. Надеюсь, что нам будет предоставлено финансирование, и мы сможем запустить современную инновационную диагностическую лабораторию и создать медицинский инновационный Hub, сможем обучить наших врачей современным методам диагностики. Таким, например, как иммуногистохимическая диагностика онкологических и неврологических заболеваний, молекулярно-генетические исследования заболеваний. Сейчас у нас в стране много проблем с изучением и диагностикой аллергических заболеваний. В лучшем случае ставят кожные пробы, но они не безопасны, так как они могут вызвать анафилактический шок у пациента. Сейчас есть аллергодиагностика in vitro, то есть "в пробирке", когда можно взять кровь и определить состояние иммунитета и антитела к подозреваемым аллергенам.

Необходимо развивать академическую международную мобильность, работать над привлечением инвестиций для строительства и открытия современных клиник, отстроенных и оснащенных по международным стандартам.

Студентам-медикам без опыта работы, даже с хорошим образованием, бывает непросто найти себе работу. Вы как-то пытаетесь решить эту проблему?

- Выпускники, обучавшиеся по гранту трудоустраиваются по распределению Министерством здравоохранения. Выпускникам обучавшихся на контрактной основе, мы стараемся предоставить информацию по имеющимся вакансиям в Кыргызстане или возможностям продолжения обучения или трудоустройства за рубежом. Кроме того, по инициативе и поддержке Министерства образования мы в Медакадемии создали Бизнес-инкубатор, на базе которого мы будем помогать нашим студентам, молодым ученым, ординаторам акселирировать и коммерсализировать их бизнес-идеи. Это нужно для того, чтобы они учились быть востребованным на рынке услуг. Сейчас мы работаем над оснащением нашего Бизнес-центра, чтобы наши ребята могли создавать стартапы и развивать свои бизнес-идеи. Это выгодно и для самого ВУЗа. Если посмотреть, то все прогрессивные университеты живут не столько за счет оплаты за обучение, сколько за счет продажи своих инноваций. Они предлагают и продают производителям и бизнесу свои разработки, изобретения, производственные модели. технологии и т.д, и поэтому у них есть возможность развивать медицинскую науки, улучшать качество образовательного процесса, помогать развиваться как своим студентам и выпускникам, так и преподавателям. Мы хотим, чтобы наш ВУЗ в будущем не только закупал новые технологии, но и сам их разрабатывал. Мы хотим развить у наших студентов способность к научному творчеству.

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