Обнаружено первое в мире плотоядное растение, охотящееся под землей

На Борнео обнаружено первое в мире плотоядное растение, которое охотится под землей. Об этом пишет Science Daily.

Растение, которое ловит добычу с помощью своих подземных ловушек, исследователи обнаружили в индонезийской провинции Северный Калимантан на острове Борнео. Оно получило название Nepenthes pudica. Растение пускает в почву свои кувшинчики длиной около 11 сантиметров. Затем туда попадаются муравьи, клещи и жуки. Ученые предполагают, что таким способом Nepenthes pudica проще добывать себе пищу.

Живет растение на засушливых вершинах в 1100-1300 метрах над уровнем моря. Из-за этого условия под землей могут быть для него более комфортными, в том числе благодаря стабильной влажности.