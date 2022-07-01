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Обнаружено первое в мире плотоядное растение, охотящееся под землей

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- Асия Канаева
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На Борнео обнаружено первое в мире плотоядное растение, которое охотится под землей. Об этом пишет Science Daily.

Растение, которое ловит добычу с помощью своих подземных ловушек, исследователи обнаружили в индонезийской провинции Северный Калимантан на острове Борнео. Оно получило название Nepenthes pudica. Растение пускает в почву свои кувшинчики длиной около 11 сантиметров. Затем туда попадаются муравьи, клещи и жуки. Ученые предполагают, что таким способом Nepenthes pudica проще добывать себе пищу.

Живет растение на засушливых вершинах в 1100-1300 метрах над уровнем моря. Из-за этого условия под землей могут быть для него более комфортными, в том числе благодаря стабильной влажности.


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URL: https://www.vb.kg/419985
Теги:
Индонезия, в мире
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