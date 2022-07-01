На территории Чуйской области раскрыто вооруженное разбойное нападение 16 июня 2022 года в органы внутренних дел Ысык-Атинского района с заявлением обратился А.Д., 1989 года рождения о принятии мер в отношении неизвестных лиц, которые 14 июня 2022 года примерно 23 часа 40 минут в медицинских масках, угрожая пистолетом в отношении его работника открыто завладели денежными средствами на территории одного из складских помещений расположенный в селе Ивановка, после чего скрылись в неизвестном направлении.

Данный факт был зарегистрирован в АИС ЕРП по признакам преступлений предусмотренных статьей 207 (Разбой) УК КР.

В ходе принятых оперативно-следственных мероприятий сотрудниками УУР ГУВД Чуйской области, следственной службой ГУВД Чуйской области и ОВД Ыссык-Атинского района по подозрению в совершении данного преступления были задержаны:

Б.М., 1993 года рождения, ранее неоднократно судимый, состоит на оперативно-превентивном учете МВД КР как член ОПГ.

Ю.В., 1995 года рождения, ранее судимый.

А.Н., 1996 года рождения, ранее судимый.

Э.О., 1995 года рождения.

В настоящее время подозреваемые сотрудниками милиции водворены в ИВС ОВД Ысык-Атинского района. Досудебное производство продолжается.