Проще купить, чем копить – крутые смартфоны в рассрочку в O!Store

Технологии развиваются семимильными шагами. Уже завтра будет неактуально то, что на гребне инноваций сегодня.

Не откладывайте покупку нового смартфона – есть только "здесь и сейчас" с рассрочкой в O!Store.

Вы получаете смартфон сразу, а выплачиваете за него равными частями в течение того времени, которое вам больше подходит (от 3 до 9 месяцев). Никаких дополнительных платежей и комиссий.

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Нужно всего 2 документа:

Паспорт (если ваш паспорт нового образца – биометрический, необходимо предоставить справку с места жительства); Справка о доходах (одно из трех):

Справка о заработной плате для лиц, работающих по найму на основании трудовых договоров; Действующий патент (подлинник и квитанция об уплате патента) за последние 3 месяца и более для индивидуальных предпринимателей; Справка из сельской управы о наличии скота/земельной доли.

Рассрочку можно оформить, не выходя из дома или офиса. Заполните онлайн-заявку, и заберите свой новенький смартфон, получив одобрение банка.

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Акция "Рассрочка 009" продлена до конца 2022 года. Кредит и рассрочку на смартфоны предоставляет ОАО "Дос-Кредобанк". Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Лицензия ОАО "Дос-Кредобанк" НБКР №037.