Театр оперы и балета дает старт циклу уличных летних концертов

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева начинает цикл уличных концертов под открытым небом. Первым станет - заключительный гала-концерт 79-го театрального сезона. Он пройдет 2 июля в 19 часов с восточной стороны театра. Об этом сообщила руководитель литературно-драматургической части Елена Мягкова.

Впервые за всю историю театра творческий коллектив не станет прощаться со своими зрителями. По многочисленным просьбам поклонников оперного и балетного искусства театр продолжит работу. В июле и августе для бишкекчан и гостей столицы будет звучать мировая и национальная классика в исполнении солистов оперы, струнного камерного оркестра, а молодые артисты балета представят номера классической и современной хореографии.