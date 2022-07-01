МВД дало рекомендации как избежать краж на пляже

С наступлением летнего туристического сезона, когда пляжи полны отдыхающих, кражи становятся обычным явлением. Пока добропорядочные

граждане наслаждаются солнечными и водными ваннами, находящиеся рядом с ними злоумышленники не дремлют. Зачастую, пользуясь отсутствием должной бдительности, последние совершают различного рода правонарушения, наибольшее количество которых приходится на кражи.

Воровство на пляжах чаще случается из-за элементарного несоблюдения правил − не оставлять вещи без присмотра. МВД КР напоминают, что нужно делать, чтобы защитить себя от пляжных воров.

Берите с собой только необходимую сумму денег (на аренду лежака с зонтиком и, возможно, небольшой перекус), не желательно брать на пляж ценные предметы (украшения, часы, фотоаппараты, мобильные телефоны). Если вы взяли с собой ценные предметы необходимо, не оставляйте их без присмотра. Попросите соседа по пляжу присмотреть за вашими вещами. Не оставляйте сумку, в которой переносите ценные предметы, открытой, чтобы ее содержимое не привлекало внимания. Если договориться присмотреть за вещами не получилось, положите ценные предметы в сумку с замком и пристегните ее к зафиксированному предмету (например, к зонтику, вкопанному в песок). Для этого можно использовать тросс для велосипеда. Если вы идете на море большой компанией, то договоритесь, что будете купаться посменно, чтобы не оставлять личные вещи без присмотра. Если пляжной сумки у вас нет, не оставляйте на всеобщее обозрение ключи от машины или мобильный телефон. Как минимум, спрячьте их под полотенцем. Всегда помните о ваших личных вещах, когда плаваете, загораете или занимаетесь спортом на пляже. Не злоупотребляйте алкогольными напитками.

Если вы все-таки стали жертвой пляжных воров, следует незамедлительно обратиться в ближайший территориальный отдел органов внутренних дел. Безнаказанность стимулирует злоумышленников к совершению новых краж, а от этого могут пострадать и другие отдыхающие.