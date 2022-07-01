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МВД дало рекомендации как избежать краж на пляже

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- Айжан Мамбеталиева
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С наступлением летнего туристического сезона, когда пляжи полны отдыхающих, кражи становятся обычным явлением. Пока добропорядочные

граждане наслаждаются солнечными и водными ваннами, находящиеся рядом с ними злоумышленники не дремлют. Зачастую, пользуясь отсутствием должной бдительности, последние совершают различного рода правонарушения, наибольшее количество которых приходится на кражи.

Воровство на пляжах чаще случается из-за элементарного несоблюдения правил − не оставлять вещи без присмотра. МВД КР напоминают, что нужно делать, чтобы защитить себя от пляжных воров.

  1. Берите с собой только необходимую сумму денег (на аренду лежака с зонтиком и, возможно, небольшой перекус), не желательно брать на пляж
  2. ценные предметы (украшения, часы, фотоаппараты, мобильные телефоны).
  3. Если вы взяли с собой ценные предметы необходимо, не оставляйте их без присмотра. Попросите соседа по пляжу присмотреть за вашими вещами.
  4. Не оставляйте сумку, в которой переносите ценные предметы, открытой, чтобы ее содержимое не привлекало внимания.
  5. Если договориться присмотреть за вещами не получилось, положите ценные предметы в сумку с замком и пристегните ее к зафиксированному
  6. предмету (например, к зонтику, вкопанному в песок). Для этого можно использовать тросс для велосипеда.
  7. Если вы идете на море большой компанией, то договоритесь, что будете купаться посменно, чтобы не оставлять личные вещи без присмотра.
  8. Если пляжной сумки у вас нет, не оставляйте на всеобщее обозрение ключи от машины или мобильный телефон. Как минимум, спрячьте их под
  9. полотенцем.
  10. Всегда помните о ваших личных вещах, когда плаваете, загораете или занимаетесь спортом на пляже.
  11. Не злоупотребляйте алкогольными напитками.

Если вы все-таки стали жертвой пляжных воров, следует незамедлительно обратиться в ближайший территориальный отдел органов внутренних дел. Безнаказанность стимулирует злоумышленников к совершению новых краж, а от этого могут пострадать и другие отдыхающие.


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URL: https://www.vb.kg/419992
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