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Сотрудники колонии № 19 впервые провели у себя сармерден

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- Айжан Мамбеталиева
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Сармерден – это древняя народная игра, увеселение, в которой творчески состязаются парни и девушки. Это настоящее наследие и живая история в песнях и танцах.

Возродить благородные обряды и доставить коллегам приятные эмоции решили начальник управления воспитательной, социальной и психологической работы службы исполнения наказаний Минюста КР полковник в/с Нурдин Бердикожоев, начальник учреждения № 19 полковник в/с А. Байсынов и его заместитель подполковник в/с Р. Каадаев.

Мероприятие состоялось в зале драматического театра поселка Жаны-Жер Сокулукского района, где присутствовало много гостей и заседали члены уважаемого жюри, которые и оценивали выступления участников мужской и женской команд.

В ходе сармердена со сцены звучали отрывки из эпоса "Манас" и фольклорные песни, народные таланты танцевали и соревновались в отгадывании загадок, были показаны обычаи, касающиеся проводов невесты и свадьбы.

В итоге все выступления так понравились жюри, что победителями были признаны обе команды.

"Наша цель - сохранить традиции, духовную культуру и национальные ценности, чтобы передать следующему поколению", - заявил полковник Нурдин Бердикожоев.


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URL: https://www.vb.kg/419995
Теги:
ГСИН, конкурс, культура, Кыргызстан
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