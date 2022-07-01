Компания MegaCom вновь удостоена звания "Лучший налогоплательщик Кыргызстан

Сегодня, 1 июля 2022 года, в свой профессиональный праздник Государственная налоговая служба при Министерстве финансов Кыргызской Республики определила лучших налогоплательщиков страны, в число которых традиционно вошло ЗАО "Альфа Телеком".

Государственного оператора сотовой связи MegaCom удостоили почетного звания "Лучший налогоплательщик Кыргызстана" за значительный вклад в формирование доходной части бюджета Кыргызской Республики, а также добросовестное исполнение налогового законодательства по итогам 2021 года и привели в качестве примера открытого и эффективного ведения бизнеса в республике.

Впервые звания "Лучший налогоплательщик" компания MegaCom была удостоена в 2008 году, сумев подтвердить высокий статус по итогам работы за 2012, 2013, 2014 и 2018 годы.

Напомним, что, выбирая MegaCom своим мобильным оператором, кыргызстанцы вносят свой личный вклад в развитие экономики Кыргызской Республики. Компания с гордостью заявляет, что 100-процентный государственный пакет акций ЗАО "Альфа Телеком" обеспечивает бюджетные поступления с каждого заработанного сома, влияя на выплаты в виде пенсий и пособий, зарплат учителям, врачам, военнослужащим, работникам сферы культуры и прочим категориям лиц.

MegaCom – работаем на благо Родины!