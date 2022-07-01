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"Золотой век" - может, так назовем первое казино Кыргызстана?

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- Анвар Ажиев
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Президент Садыр Жапаров вчера подписал закон об игорной деятельности в Кыргызстане. И это, как иронично написали некоторые СМИ, должно знаменовать наступление "золотого века" в стране.

Уместна ли эта ирония, покажет время. А пока президент делает то, что считает нужным и возможным для того, чтобы пополнять республиканский бюджет. Легальный игорный бизнес - один из способов быстро и эффективно пополнить госказну. Казино – это налоги, рабочие места, дополнительная опция для развития круглогодичного туризма в республике, торговли, создание сопутствующей инфраструктуры.

Обсуждение необходимости принятия закона об игорной деятельности было бурным, если не сказать, истеричным. Противники легализации казино бились как могли, чем только не аргументировали свою позицию: от невыносимых по силе моральных страданий за судьбы потенциальных игроманов из числа соотечественников до религиозных запретов. Однако процитируем здесь главу ГКНБ Камчыбека Ташиева: "все мы знаем, какими делами занимаются те, кто прикрывается религией".

Наблюдать за ходом общественной дискуссии было интересно. В процессе сложилось ощущение, что те, кто сильнее всех противятся открытию игорных домов, пожалуй, даже слишком сердечно переживают по этому поводу. Так, словно лично им грозит какая-то утрата. Вряд ли подобные чувства у наших политиков может вызывать страх того, что земляки превратятся в лудоманов. Может быть, проблема в том, что с появлением легального игорного бизнеса наступит конец эры подпольных казино, на которых зарабатывали, надо полагать, тоже совсем не простые люди?

На самом деле даже удивительно, что глава государства принял это решение и подписал закон о казино на фоне такого колоссального давления и информационных атак. Тем самым он создал новые финансовые возможности как для граждан, так и для государства. В то же время, поставив росчерк, Садыр Жапаров принял полную ответственность за дальнейшее развитие этого бизнеса и за связанные с этим последствия.

Что касается золотого века, то не исключено, что в конце концов он для кыргызстанцев наступит. Пока же словосочетание можно "зафрахтовать" в качестве названия для первого легального игорного заведения. Так сказать, на удачу.


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URL: https://www.vb.kg/420001
Теги:
казино, Кыргызстан, экономика, Садыр Жапаров
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