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Сотрудники медуправления МВД получили награды

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- Жан Алиев
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В преддверии Дня медицинского работника состоялось награждение сотрудников медуправления МВД. Ежегодно в первое воскресенье июля профессиональный праздник отмечают медики Кыргызстана.

Накануне Дня медицинского работника приказом министра внутренних дел генерал-лейтенанта милиции Улана Ниязбекова сотрудники поликлиники и госпиталя МВД награждены медалями "Датка айым", почетными грамотами и благодарностями МВД КР.

Награждение проводилось в конференц-зале медицинского управления МВД.

Начальник медицинского управления МВД майор внутренней службы Индира Абдыгулова поздравила коллектив с наступающим профессиональным праздником, пожелала здоровья, успехов в работе и благодарных пациентов.

Медалями "Датка айым" награждены Ольга Пилипенко, Чынара Иманалиева, Айнаш Кабаева и Гуляза Курманалиева. Почетными грамотами отметили труд Миргуль Темировой и Токтобюбю Акжолтоевой. Благодарность Министерства внутренних дел объявлена Женишбек уулу Айбеку.

Также командование внутренних войск наградило почетными грамотами Чынару Иманалиеву, Медера Калбаева, Эльдара Кулешева. Нагрудными знаками "За отличную службу" награждены Омурбек Садыков и Татьяна Гусельникова.


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URL: https://www.vb.kg/420002
Теги:
МВД, Кыргызстан, медики, врачи
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