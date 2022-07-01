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Хабиба Нурмагомедова официально включили в Зал славы UFC

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Бойца смешанных единоборств, бывшего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова официально внесли в Зал славы UFC, передает Tengrinews.kz.

Торжественная церемония прошла в Лас-Вегасе. Нурмагомедову вручили специальную награду, а также пиджак члена Зала славы.

"Добро пожаловать в Зал cлавы UFC, Хабиб Нурмагомедов!" - говорится в сообщении пресс-службы спортивной организации.

Непобежденный Орел стал восьмым бойцом так называемой "Новой школы", который вошел в список легенд UFC, а также первым представителем России в данном списке.

О включении бывшего чемпиона UFC в Зал славы было объявлено 6 марта этого года во время турнира UFC 272.

Ранее в Зал славы UFC были введены такие именитые бойцы, как Форрест Гриффин, Би Джей Пенн, Юрайя Фэйбер, Ронда Роузи, Майкл Биспинг, Рашад Эванс и Жорж Сен-Пьер.


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URL: https://www.vb.kg/420003
Теги:
мировые новости
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