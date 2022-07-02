Июль в Кыргызстане будет жарким

Средняя месячная температура воздуха в Кыргызстане в июле ожидается около климатической нормы.

Количество осадков в Иссык-Кульской, Нарынской областях и в предгорных районах Ошской и Джалал-Абадской областей ожидается больше климатической нормы. А вот в зоне земледелия Чуйской области, в долинной зоне Ошской и Джалал-Абадской областей, в Чаткальской, Алайской и Суусамырской долинах около климатической нормы. В Баткенской же и Таласской областях осадков ожидается меньше, чем бывает обычно.

Согласно ориентировочному прогнозу специалистов Кыргызгидромета при МЧС в Иссык-Кульской области средняя месячная температура воздуха ожидается около климатической нормы и составит +17…+19 градусов тепла. В течение месяца ожидается колебание температуры воздуха ночью от +5…+10 градусов до +13…+18 градусов, днем от +16…+21 градуса до +26…+31 градуса.

Чуйская область. Средняя месячная температура воздуха ожидается около климатической нормы и составит +23…+25 градусов. В Кеминской долине и предгорных районах +16…+18 градусов тепла. В течение месяца ожидается колебание температуры воздуха ночью от +12…+17 градусов до +20…+25 градусов, днем от +23…+28 градусов до +33…+38 градусов. В Кеминской долине и в предгорных районах в течение июля колебание температуры воздуха ночью прогнозируется от +4…+9 градусов до +10…+15 градусов, днем от +18…+23 градусов до +26…+31 градусов.

Таласская область. Среднемесячная температура воздуха должна составить - +21…+23 градуса. Ожидается колебание ночных температур от +7…+12 градусов до +15…+20 градусов, дневных от +22…+27 градусов до +31…+36 градусов.

Ошская, Джалал-Абадская и Баткенская области. Среднемесячная температура воздуха составит +24…+26 градусов, в предгорных районах +20…+22 градуса тепла. В течение месяца ожидается колебание температуры ночью от +12…+17 градусов до +19…+24 градусов, днем от +25…+30 градусов до +34…+39 градусов.

Нарынская область. Метеорологи прогнозируют, что средняя месячная температура воздуха составит +17…+19 градусов тепла. В течение месяца ожидается колебание температуры воздуха ночью от +3…+8 градусов до +10…+15 градусов, днем от +15…+20 градусов до +26…+31 градуса тепла.