Погода
$ 81.25 - 82.25
€ 84.62 - 85.62

Должностные лица ГП "Аскер курулуш" и Минобороны стали фигурантами дела

257  0
- Асия Канаева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Возбуждено уголовное дело в отношении ответственных должностных лиц ГП "Аскер курулуш" и Министерства обороны Кыргызской Республики. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Военной прокуратурой выявлен факт нецелевого использования бюджетных средств со стороны должностных лиц ГП "Аскер курулуш", выделенных на строительство курсантской казармы Военного института Вооруженных Сил Кыргызской Республики.

Проверкой установлено, что Госкомитетом по делам обороны на строительство вышеуказанной казармы на лицевой счет ГП "Аскер курулуш" в период с 2017 года по 2019 год всего были перечислены денежные средства на сумму свыше 183 миллионов сомов. Однако, строительные монтажные работы выполнены лишь на сумму 156 миллионов 616 тысяч 731 сомов, а 26 миллионов 734 тысячи 448 сомов должностными лицами ГП "Аскер курулуш" использованы не по целевому назначению. В результате чего, строительство курсантcкой казармы было приостановлено из-за отсутствия финансовых средств.

По данному факту, Военной прокуратурой в отношении ответственных должностных лиц ГП "Аскер курулуш" и Министерства обороны Кыргызской Республики возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 337 ("Злоупотребление должностным положением") и пункта 1 части 4, пункта 2 части 2 статьи 210 ("Присвоение и растрата вверенного имущества") УК КР, по которому в настоящее время ведется следствие.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/420005
Теги:
Генеральная прокуратура, Вооруженные силы
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  