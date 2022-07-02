Должностные лица ГП "Аскер курулуш" и Минобороны стали фигурантами дела

Возбуждено уголовное дело в отношении ответственных должностных лиц ГП "Аскер курулуш" и Министерства обороны Кыргызской Республики. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Военной прокуратурой выявлен факт нецелевого использования бюджетных средств со стороны должностных лиц ГП "Аскер курулуш", выделенных на строительство курсантской казармы Военного института Вооруженных Сил Кыргызской Республики.

Проверкой установлено, что Госкомитетом по делам обороны на строительство вышеуказанной казармы на лицевой счет ГП "Аскер курулуш" в период с 2017 года по 2019 год всего были перечислены денежные средства на сумму свыше 183 миллионов сомов. Однако, строительные монтажные работы выполнены лишь на сумму 156 миллионов 616 тысяч 731 сомов, а 26 миллионов 734 тысячи 448 сомов должностными лицами ГП "Аскер курулуш" использованы не по целевому назначению. В результате чего, строительство курсантcкой казармы было приостановлено из-за отсутствия финансовых средств.

По данному факту, Военной прокуратурой в отношении ответственных должностных лиц ГП "Аскер курулуш" и Министерства обороны Кыргызской Республики возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 337 ("Злоупотребление должностным положением") и пункта 1 части 4, пункта 2 части 2 статьи 210 ("Присвоение и растрата вверенного имущества") УК КР, по которому в настоящее время ведется следствие.