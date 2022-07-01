Услуга – 0 сомов! Пополняйте сервис MBANK БЕЗ КОМИССИИ

Друзья! Напоминаем, что абонентам MegaCom по-прежнему доступно пополнение счетов сервиса MBANK от ОАО "Коммерческий банк Кыргызстан" в приложении MegaPay БЕЗ КОМИССИИ! Используйте цифровые возможности, экономя время и деньги, и переводите средства в несколько кликов.
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