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Услуга – 0 сомов! Пополняйте сервис MBANK БЕЗ КОМИССИИ

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Друзья! Напоминаем, что абонентам MegaCom по-прежнему доступно пополнение счетов сервиса MBANK от ОАО "Коммерческий банк Кыргызстан" в приложении MegaPay БЕЗ КОМИССИИ! Используйте цифровые возможности, экономя время и деньги, и переводите средства в несколько кликов.

Для пополнения сервиса MBANK необходимо:

  1. скачать или обновить приложение MegaPay в Google Play и App Store;
  2. перейти в раздел "Оплата";
  3. в разделе "Банковские услуги" выбрать вкладку MBANK;
  4. ввести сумму, необходимые реквизиты и подтвердить платёж.

Готово! Комиссия за услугу – 0 сомов!

Зачисление денежных средств происходит в максимально сжатые сроки, а чеки по транзакциям автоматически сохраняются в "Истории платежей".

MegaPay – ваш незаменимый помощник в повседневной жизни!


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URL: https://www.vb.kg/420008
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#MegaCom
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