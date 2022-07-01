Услуга – 0 сомов! Пополняйте сервис MBANK БЕЗ КОМИССИИ

Друзья! Напоминаем, что абонентам MegaCom по-прежнему доступно пополнение счетов сервиса MBANK от ОАО "Коммерческий банк Кыргызстан" в приложении MegaPay БЕЗ КОМИССИИ! Используйте цифровые возможности, экономя время и деньги, и переводите средства в несколько кликов.

Для пополнения сервиса MBANK необходимо:

скачать или обновить приложение MegaPay в Google Play и App Store; перейти в раздел "Оплата"; в разделе "Банковские услуги" выбрать вкладку MBANK; ввести сумму, необходимые реквизиты и подтвердить платёж.

Готово! Комиссия за услугу – 0 сомов!

Зачисление денежных средств происходит в максимально сжатые сроки, а чеки по транзакциям автоматически сохраняются в "Истории платежей".

MegaPay – ваш незаменимый помощник в повседневной жизни!