Погода
$ 81.25 - 82.25
€ 84.62 - 85.62

Экс-главу ЦИК отпустили под домашний арест

98  0
- Асия Канаева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Экс-глава Центральной избирательной комиссии Туйгунаалы Абдраимов освобожден под домашний арест. Об этом сообщает ГКНБ.

В рамках расследуемого уголовного дела по факту злоупотребления должностным положением установлено, что Туйгунаалы Абдраимов, будучи председателем ЦИК КР, используя свое служебное положение и политические связи, в целях незаконного обогащения в сговоре с должностными лицами Иссык-Атинской районной администрации Чуйской области в 2015 году пролоббировал передачу муниципального земельного участка в аренду под свалку мусора ЗАО "Кайнар". Доля Абдраимова составляет 95 процентов акций.

1 мая 2022 года на основании собранных доказательств Абдраимову было предъявлено обвинение по части 4 статьи 337 УК Кыргызской Республики и Первомайским районным судом города Бишкек избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ходе дальнейшего расследования уголовного дела Абдраимов осознал свои противоправные действия, раскаиваясь в содеянном, дабы смягчить свое наказание передал земельный участок (мусорную свалку) площадью 11,2 гектара на баланс Иссык-Атинской районной администрации Чуйской области, полностью возместил установленный по делу ущерб в размере 15 300 000 сомов, а также добровольно передает гостевой корпус, расположенный на территории курорта "Иссык-Ата" на баланс ФПК КР. В связи с чем 29 июня 2022 года Первомайским районным судом города Бишкек по ходатайству следствия мера пресечения Абдраимова в виде заключения под стражу изменена на домашний арест.

По результатам следствия уголовное дело будет направлено в суд.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/420013
Теги:
ГКНБ, ЦИК, Туйгунаалы Абдраимов
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  