Экс-главу ЦИК отпустили под домашний арест

Экс-глава Центральной избирательной комиссии Туйгунаалы Абдраимов освобожден под домашний арест. Об этом сообщает ГКНБ.

В рамках расследуемого уголовного дела по факту злоупотребления должностным положением установлено, что Туйгунаалы Абдраимов, будучи председателем ЦИК КР, используя свое служебное положение и политические связи, в целях незаконного обогащения в сговоре с должностными лицами Иссык-Атинской районной администрации Чуйской области в 2015 году пролоббировал передачу муниципального земельного участка в аренду под свалку мусора ЗАО "Кайнар". Доля Абдраимова составляет 95 процентов акций.

1 мая 2022 года на основании собранных доказательств Абдраимову было предъявлено обвинение по части 4 статьи 337 УК Кыргызской Республики и Первомайским районным судом города Бишкек избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ходе дальнейшего расследования уголовного дела Абдраимов осознал свои противоправные действия, раскаиваясь в содеянном, дабы смягчить свое наказание передал земельный участок (мусорную свалку) площадью 11,2 гектара на баланс Иссык-Атинской районной администрации Чуйской области, полностью возместил установленный по делу ущерб в размере 15 300 000 сомов, а также добровольно передает гостевой корпус, расположенный на территории курорта "Иссык-Ата" на баланс ФПК КР. В связи с чем 29 июня 2022 года Первомайским районным судом города Бишкек по ходатайству следствия мера пресечения Абдраимова в виде заключения под стражу изменена на домашний арест.

По результатам следствия уголовное дело будет направлено в суд.