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В Токио открылась торговая точка кыргызских товаров "Ала-Тоо"

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- Анастасия Карелина
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В Токио открылась торговая точка кыргызских товаров "Ала-Тоо". В торжественном открытии принял участие посол Кыргызстана в Японии Мирлан Арстанбаев. Об этом сообщает пресс-служба МИДа.

Глава диппредставительства отметил, что благодаря усилиям предпринимателей двух стран и высокому качеству органических товаров производства Кыргызстана, они уже завоевали свое место на рынке Японии.

Проект был реализован японским предпринимателем Масуда Ейдзиро при содействии посольства Кыргызской Республики в Японии.

В "Ала-Тоо" будут представлены товары из Кыргызстана, а также органические продукты питания.

В рамках продвижения отечественной продукции и товаров в зарубежные страны, в 2021 году в Японию экспортировано 43,4 тонны на 25 390 миллионов сомов кыргызского меда (2018 год – 8,3 тонны, 2019 год – 13,4 тонны, 2020 год – 15,7 тонны). Мед, миндаль, войлочные изделия производства КР широко представлены на площадках электронной коммерции "Amazon" и "Rakuten". Мед также представлен в супермаркетах "Ниссин", "Калди", "Сейжоиши". Проводится активная кампания по популяризации меда путем привлечения блогеров и известных артистов. Снято большое количество видеороликов о меде Кыргызстана на японском языке, которые доступны на Youtube. Регулярно снимаются сюжеты для демонстрации в СМИ.


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URL: https://www.vb.kg/420014
Теги:
торговля, Япония, Кыргызстан, МИД
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