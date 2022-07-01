Как полюбить себя и свой английский

Современный человек постоянно сталкивается с многозадачностью как в повседневной жизни, так и в профессиональной.Огромным бонусом является владение английским языком, как международным. Это важный аспект нашей жизни.Именно поэтому изучение английского начинается с начальной школы, а иногда и с детского сада. В юном возрасте запоминание происходит быстрее и легче. Но стоит заметить, что выучить язык можно в любом возрасте.Главное иметь желание и шаг за шагом идти к намеченной цели.

У многих людей, изучающих английски язык, возникает боязнь говорить с другими, а особенно с носителями языка. Тут важно понимать, что часто проблема лежит в плоскости любви к себе. Человек может быть неуверенным в себе и как следствии в своих знаниях иностранного языка. Поэтому так важно взращивать любовь и уверенность в себе. Прогресс в английском языке последует незамедлительно.

Как правильно выстроить процесс изучения английского языка?

Для начала необходимо определить уровень знаний, который есть на данный момент. Исходя из этого подбираются материалы для эффективного изучения языка.

В процессе обучения обязательно следует затронуть такие аспекты:

• лексика;

• грамматика;

• аудирование;

• разговорная практика.

Это должны быть разноплановые техники изучения, которые сменяют одна другую. При этом материал будет хорошо закрепляться и употребляться учеником на практике.

Какие варианты изучения английского языка существуют? Их плюсы и минусы

Изучение английского языка может быть организовано несколькими способами:

• изучение в школе;

• самостоятельное изучение;

• курсы иностранного языка;

• занятия с репетитором.

Каждый из этих способов имеет свои плюсы и минусы.

Изучение английского языка в школе

Плюсы:

• бесплатный доступ к занятиям;

• широкий диапазон лексики и тем;

• возможность отработки в парах.

Минусы:

• большое количество учеников;

• ориентир на средний уровень знаний всего класса;

• минимальное количество времени на каждого ученика.

Самостоятельное изучение

Плюсы:

• возможность концентрироваться на необходимых аспектах (грамматика, лексика, чтение, аудирование);

• возможность выбирать ресурсы и временные рамки.

Минусы:

• невозможность проконсультироваться со специалистом вслучае возникновения вопросов или трудностей;

• исчезновение мотивации.

Курсы иностранного языка

Плюсы:

• возможность получения обратной связи от преподавателя;

• отработка материала в группах;

• достаточное количество времени для каждого ученика.

Минусы:

• необходимость внесения оплаты;

• невозможность индивидуальной проработки материала.

Занятия с репетитором

Плюсы:

• индивидуальный подход;

• акцент на запрашиваемых темах;

• обратная связь;

• максимально удобный график.

Минусы:

• необходимость оплаты занятий;

• сложности с выбором преподавателя.

Для взрослых учеников и детей работа с репетитором может отличаться. Взрослые могут воспринимать больший объем материала чем дети,они мотивированы и имеют конкретную цель. С детьми потребуется более гибкий подход. Важно не только завладеть вниманием ребёнка, но и удержать его. Процесс обучения обычно проходит в игровой форме, с постоянной сменой деятельности.

Очень важно в процессе изучения отслеживать свой прогресс. Для этого важно проходить тестирования на знание материала.Так можно увидеть, какие цели были достигнуты и к чему следует стремиться. Для запуска разговорной речи прекрасно подойдут уроки с носителем языка. Практика позволяет приобрести уверенность и с лёгкостью разговаривать на английском с иностранцами. Важно хвалить себя даже за маленькие достижения в изучении языка, ведь именно они ведут человека к успешному овладению языком.