Как полюбить себя и свой английский

Современный человек постоянно сталкивается с многозадачностью как в повседневной жизни, так и в профессиональной.Огромным бонусом является владение английским языком, как международным. Это важный аспект нашей жизни.Именно поэтому изучение английского начинается с начальной школы, а иногда и с детского сада. В юном возрасте запоминание происходит быстрее и легче. Но стоит заметить, что выучить язык можно в любом возрасте.Главное иметь желание и шаг за шагом идти к намеченной цели.
У многих людей, изучающих английски язык, возникает боязнь говорить с другими, а особенно с носителями языка. Тут важно понимать, что часто проблема лежит в плоскости любви к себе. Человек может быть неуверенным в себе и как следствии в своих знаниях иностранного языка. Поэтому так важно взращивать любовь и уверенность в себе. Прогресс в английском языке последует незамедлительно.
Для начала необходимо определить уровень знаний, который есть на данный момент. Исходя из этого подбираются материалы для эффективного изучения языка.
В процессе обучения обязательно следует затронуть такие аспекты:
• лексика;
• грамматика;
• аудирование;
• разговорная практика.
Это должны быть разноплановые техники изучения, которые сменяют одна другую. При этом материал будет хорошо закрепляться и употребляться учеником на практике.
Изучение английского языка может быть организовано несколькими способами:
• изучение в школе;
• самостоятельное изучение;
• курсы иностранного языка;
• занятия с репетитором.
Каждый из этих способов имеет свои плюсы и минусы.
Изучение английского языка в школе
Плюсы:
• бесплатный доступ к занятиям;
• широкий диапазон лексики и тем;
• возможность отработки в парах.
Минусы:
• большое количество учеников;
• ориентир на средний уровень знаний всего класса;
• минимальное количество времени на каждого ученика.
Самостоятельное изучение
Плюсы:
• возможность концентрироваться на необходимых аспектах (грамматика, лексика, чтение, аудирование);
• возможность выбирать ресурсы и временные рамки.
Минусы:
• невозможность проконсультироваться со специалистом вслучае возникновения вопросов или трудностей;
• исчезновение мотивации.
Курсы иностранного языка
Плюсы:
• возможность получения обратной связи от преподавателя;
• отработка материала в группах;
• достаточное количество времени для каждого ученика.
Минусы:
• необходимость внесения оплаты;
• невозможность индивидуальной проработки материала.
Занятия с репетитором
Плюсы:
• индивидуальный подход;
• акцент на запрашиваемых темах;
• обратная связь;
• максимально удобный график.
Минусы:
• необходимость оплаты занятий;
• сложности с выбором преподавателя.
Для взрослых учеников и детей работа с репетитором может отличаться. Взрослые могут воспринимать больший объем материала чем дети,они мотивированы и имеют конкретную цель. С детьми потребуется более гибкий подход. Важно не только завладеть вниманием ребёнка, но и удержать его. Процесс обучения обычно проходит в игровой форме, с постоянной сменой деятельности.
Очень важно в процессе изучения отслеживать свой прогресс. Для этого важно проходить тестирования на знание материала.Так можно увидеть, какие цели были достигнуты и к чему следует стремиться. Для запуска разговорной речи прекрасно подойдут уроки с носителем языка. Практика позволяет приобрести уверенность и с лёгкостью разговаривать на английском с иностранцами. Важно хвалить себя даже за маленькие достижения в изучении языка, ведь именно они ведут человека к успешному овладению языком.