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Минфин опроверг слова Равшана Жээнбекова об увеличении госдолга страны

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Министерство финансов КР опровергло сообщение Равшана Жээнбекова по поводу увеличения внешнего долга страны на 1,3 млрд долларов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Министерство финансов Кыргызской Республики отмечает, что информация, распространяемая Равшаном Жээнбековым об увеличении государственного долга на 1.3 млрд. долл. США, в корне является недостоверной информацией, не соответствует действительности, и более того, вводит в заблуждение общественность.

Так, отталкиваясь от его поста в социальных сетях, Министерство финансов Кыргызской Республики сообщает следующее:

12,5 млн $ от Азиатского банка развития (АБР) - в 2021 году было подписано соглашение о приобретении вакцин на сумму 25 млн долл. США, из которых 12,5 млн долл. США является кредитом и 12.5 млн. долл. США - грантом. На данный момент реализация проекта приостановлена в связи с достаточностью вакцин в стране.

500 млн. $ от российских банков - является фейковой информацией.

Минфин КР от лица Кабинета Министров КР не имеет права заключать какие-либо соглашения с коммерческими банками о получении кредитов.

160 млн. долл. США от ЕФСР (Евразийский фонд стабилизации развития) - после долгих переговоров Кабинета Министров КР с ЕФСР достигнута договорённость о привлечении льготного кредита на поддержку бюджета на сумму 160 млн долл. США, которые будут поступать в бюджет двумя траншами по 80 млн долл. США в 2022 и 2023 году . На сегодняшний день средства не получены, так как ратификационные процедуры еще не завершены.

50 млн. $ от американских компаний – Министерство финансов КР не взаимодействует и не привлекает от иностранных частных компаний кредитных средств.

150 млн $ от Всемирного банка - в апреле 2022 года подписаны соглашения на сумму 200 млн долл. США, из них кредитом является лишь 100 млн долл. США, а остальные являются грантами.

242 млн $ от Международного валютного фонда - средства были получены на поддержку бюджета в 2020 году, в связи с пандемией, двумя траншами при прежней власти в марте и мае, а не в текущем году.

33 млн. $ от Евразийского банка реконструкции и развития (ЕБРР) – cледует отметить, что финансовые средства предоставляются в евро, и кредитная часть составляет 25,0 млн.евро. Они будут использованы на приобретение газовых автобусов для Мэрии города Бишкек, и в настоящее время проходят тендерные процедуры.

100 млн $ от МАР - Минфин КР отмечает о неосведомленности автора поста, что МАР входит в группу ВБ, и данная сумма является недостоверной".


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URL: https://www.vb.kg/420016
Теги:
Министерство финансов, Равшан Жээнбеков, Кыргызстан, государственный долг
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