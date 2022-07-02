Асель Чынбаева посетила Беловодский детский психоневрологический стационар

Уполномоченный по правам ребенка Кыргызской Республики Асель Чынбаева и заместитель министра труда, социального обеспечения и миграции Жаныл Алыбаева посетили Беловодский детский психоневрологический стационар. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Ранее в СМИ была опубликована статья, в которой говорилось о том, что работницей данного стационара был нанесен вред одному из воспитанников данного учреждения.

В ходе поездки выяснилось, что медицинская экспертиза, проведенная сотрудниками РОВД Московского района Чуйской области, никаких повреждений на теле ребенка не выявила. Коллектив учреждения информацию о нанесении вреда ребенку тоже не подтвердил.

Выяснилось также, что между двумя сотрудницами учреждения был конфликт. Он и стал причиной публикации в СМИ. Асель Чынбаева дала поручение рассмотреть действия сотрудниц на комиссии по этике и на профсоюзном собрании.

В ходе поездки Асель Чынбаева ознакомилась с условиями содержания, питания и ухода за детьми в данном учреждении.