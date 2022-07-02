Погода
$ 81.25 - 82.25
€ 84.62 - 85.62

Асель Чынбаева посетила Беловодский детский психоневрологический стационар

276  0
- Анастасия Карелина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Уполномоченный по правам ребенка Кыргызской Республики Асель Чынбаева и заместитель министра труда, социального обеспечения и миграции Жаныл Алыбаева посетили Беловодский детский психоневрологический стационар. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Ранее в СМИ была опубликована статья, в которой говорилось о том, что работницей данного стационара был нанесен вред одному из воспитанников данного учреждения.

В ходе поездки выяснилось, что медицинская экспертиза, проведенная сотрудниками РОВД Московского района Чуйской области, никаких повреждений на теле ребенка не выявила. Коллектив учреждения информацию о нанесении вреда ребенку тоже не подтвердил.

Выяснилось также, что между двумя сотрудницами учреждения был конфликт. Он и стал причиной публикации в СМИ. Асель Чынбаева дала поручение рассмотреть действия сотрудниц на комиссии по этике и на профсоюзном собрании.

В ходе поездки Асель Чынбаева ознакомилась с условиями содержания, питания и ухода за детьми в данном учреждении.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/420021
Теги:
дети, Министерство труда
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  