Открылась международная программа "Каракол - культурная столица СНГ"

В Караколе состоялось открытие международной программы "Каракол - культурная столица СНГ". Об этом сообщает пресс-служба президента.

Торжественное мероприятие прошло на центральном стадионе города. В нем приняли участие президент Кыргызской Республики, а также специальный представитель президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, исполнительный директор Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ (МФГС) Анатолий Иксанов и другие гости.

Началось мероприятие с театрализованного пролога, после которого с поздравительной речью выступил Садыр Жапаров.

Садыр Жапаров отметил, что Каракол, несомненно, является одним из красивейших городов Кыргызстана. Это лучший туристический город не только для соотечественников, но и для иностранцев, приезжающих со всего мира.

Президент подчеркнул, что вхождение Каракола в межгосударственную программу "Культурные столицы Содружества" придаст новый импульс дальнейшему развитию города, распространению идей культуры мира, межнационального и межконфессионального согласия.

Продолжилось мероприятие концертной программой Молодежного симфонического оркестра СНГ.