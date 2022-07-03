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В Баткенской области задержана машина с контрабандным грузом - проводами

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- Анастасия Карелина
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В Баткенском районе задержана автомашина с контрабандным грузом на сумму около 800 тысяч сомов. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

Совместно с пограничниками ГКНБ на территории района было выявлено автотранспортное средство марки Mercedes-Benz Sprinter с контрабандным грузом из РТ. В ней находились электрические провода производства РТ на сумму около 800 тысяч сомов.

По данному факту материалы уголовного дела зарегистрированы в ЕРП по статье 231 часть 3 пункт 4 ("Экономическая контрабанда") УК КР. Начаты соответствующие следственно-оперативные мероприятия.


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URL: https://www.vb.kg/420024
Теги:
Баткенская область, ГКНБ, контрабанда
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