В Баткенской области задержана машина с контрабандным грузом - проводами

В Баткенском районе задержана автомашина с контрабандным грузом на сумму около 800 тысяч сомов. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

Совместно с пограничниками ГКНБ на территории района было выявлено автотранспортное средство марки Mercedes-Benz Sprinter с контрабандным грузом из РТ. В ней находились электрические провода производства РТ на сумму около 800 тысяч сомов.

По данному факту материалы уголовного дела зарегистрированы в ЕРП по статье 231 часть 3 пункт 4 ("Экономическая контрабанда") УК КР. Начаты соответствующие следственно-оперативные мероприятия.