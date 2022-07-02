"ТЕКСТИЛЬ ТРАНС" признана одним из лучших налогоплательщиков Кыргызстана

Президент Садыр Жапаров вчера, 1 июля, наградил предприятия и предпринимателей за вклад в социально-экономическое развитие страны и пополнение бюджета. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Одним из предприятий, которое отметил почетной грамотой глава государство с формулировкой "за значительный вклад в социально-экономическое развитие Кыргызской Республики и пополнение доходной части бюджета", стало ОсОО "ТЕКСТИЛЬ ТРАНС".

Стоит отметить, что 17 января 2019 года фабрика "ТЕКСТИЛЬ ТРАНС" уже получала аналогичную награду из рук президента за достижения в своей сфере. Кроме этого, предприятие неоднократно становилось лауреатом и победителем региональных конкурсов.

"ТЕКСИЛЬ ТРАНС" - одна из самых узнаваемых и стабильных фабрик на рынке. На трех заводах работает более 1000 сотрудников. Компания специализируется на производстве и оптовой продаже льняных, трикотажных и чулочно-носочных изделий. В производстве используется самое современное оборудование из Турции, Тайваня, Китая И Америки.

Вся продукция изготавливается ​​из экологически чистого хлопка из Таджикистана и Узбекистана. На фабрике работают специалисты международного уровня, которые ежегодно повышают свою квалификацию.