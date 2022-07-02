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В КР впервые за годы независимости чествуют деятеля системы соцобеспечения

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- Асия Канаева
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В Кыргызстане впервые за годы независимости чествуют деятеля системы соцобеспечения. Об этом сказал министр труда, социального обеспечения и миграции Кудайберген Базарбаев в рамках конференции, посвященной 100-летию видного государственного деятеля Батыш Салиевой.

Данное мероприятие проходит в селе Талды-Суу Тюпского района Иссык-Кульской области. Другие мероприятия в честь Батыш Салиевой проводятся в эти дни по всей стране.

По словам министра Кудайбергена Базарбаева, именно Батыш Салиева сформировала ту систему социального обеспечения, которая сегодня существует в Кыргызстане.

"Ею была заложена, так называемая, патерналистская модель социального обеспечения, при которой государство берет на себя максимальную ответственность за своих граждан, давая социальную защищенность и социальную стабильность. Тогда же, в 50-60-е годы прошлого века были заложены такие важные социальные меры, как поддержка пожилых граждан, обеспечение лиц с инвалидностью, помощь в трудоустройстве, различные выплаты", - сказал он.

Базарбаев отметил, что сегодня ведомство продолжает усиливать адресность социальной поддержки различным категориям социально уязвимых граждан.

"Как вы знаете, указами президента Кыргызской Республики Садыра Нургожоевича Жапарова с октября прошлого года были трижды повышены пособия 25 категориям гражданам от 100 до 200 процентов, включая ветеранов Великой Отечественной войны, которым Батыш Салиева уделяла особое внимание", - подчеркнул министр.

Кудайберген Базарбаев особенно выделил, что многие годы тысячи людей достойно работали на благо социального развития нашей государственности.

"Их профессионализм, самоотдача, высокие моральные принципы легли в фундамент нашего суверенитета и нашего общества. И сегодня, когда мы празднуем 100-летие со дня рождения Батыш Салиевой, мы отдаем дань уважения всем бывшим и нынешним работникам системы социального обеспечения нашей страны", - сказал он.


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URL: https://www.vb.kg/420027
Теги:
Министерство труда, Кудайберген Базарбаев
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