Погода
$ 81.25 - 82.25
€ 84.62 - 85.62

Садыр Жапаров подписал Закон "О возобновляемых источниках энергии"

263  0
- Анастасия Карелина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Президент подписал Закон Кыргызской Республики "О возобновляемых источниках энергии". Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Закон был принят Жогорку Кенешем 16 июня 2022 года.

Целесообразность ускоренного развития ВИЭ в Кыргызской Республике обусловлена сложившимся дефицитом электрической энергии, необходимостью включения энергии, вырабатываемой ВИЭ, в экономическое развитие и топливный баланс республики.

На сегодняшний день остро стоит проблема ввода новых мощностей, как крупных, так и малых объектов производства энергетических мощностей на основе ВИЭ.

Новые технологии использования ВИЭ могут обеспечивать конкурентоспособное энергоснабжение, снижая при этом негативное воздействие на окружающую среду и здоровье человека, открывая возможности всеобщего доступа к недорогим, надежным, устойчивым и современным источникам энергии различным категориям потребителей, что является одним из обязательств Кыргызской Республики по достижению целей Организации объединенных наций (ООН) в области устойчивого развития.

Представленный Закон включает следующее:

  1. регулирование отношений, связанных с использованием ВИЭ;
  2. основные принципы государственной политики в области ВИЭ;
  3. экономические и организационно-правовые механизмы в области ВИЭ.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/420028
Теги:
закон, президент, энергетика, Садыр Жапаров
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  