Садыр Жапаров подписал Закон "О возобновляемых источниках энергии"

Президент подписал Закон Кыргызской Республики "О возобновляемых источниках энергии". Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Закон был принят Жогорку Кенешем 16 июня 2022 года.

Целесообразность ускоренного развития ВИЭ в Кыргызской Республике обусловлена сложившимся дефицитом электрической энергии, необходимостью включения энергии, вырабатываемой ВИЭ, в экономическое развитие и топливный баланс республики.

На сегодняшний день остро стоит проблема ввода новых мощностей, как крупных, так и малых объектов производства энергетических мощностей на основе ВИЭ.

Новые технологии использования ВИЭ могут обеспечивать конкурентоспособное энергоснабжение, снижая при этом негативное воздействие на окружающую среду и здоровье человека, открывая возможности всеобщего доступа к недорогим, надежным, устойчивым и современным источникам энергии различным категориям потребителей, что является одним из обязательств Кыргызской Республики по достижению целей Организации объединенных наций (ООН) в области устойчивого развития.

Представленный Закон включает следующее: