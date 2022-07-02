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Президент - о решении суда по октябрьским событиям: Никаких сделок не было

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Никаких сделок не было. Я ни с кем из фигурантов дела не встречался и не принимал их", - заявил в интервью КНИА "Кабар" президент Садыр Жапаров, комментируя решение суда по октябрьским событиям.

"Это было только решение судей. Я всегда говорил и говорю, чтобы не вмешивались в работу судей. В марте на съезде судей я также сказал им, чтобы принимали справедливое решение в соответствии с законом, независимо от того, какое дело рассматривается. Если человек виновен, то должен понести наказание, если нет, то оправдан, тогда люди будут доверять судьям", - сказал президент.

Он добавил, что давления со стороны Белого дома больше нет, работает диктатура закона.

Напомним, что 28 июня Первомайский райсуд Бишкека оправдал всех обвиняемых по делу об организации массовых беспорядков в октябре 2020 года за отсутствием состава преступления.

Так, решением суда были оправданы бывший президент Алмазбек Атамбаев, экс-руководитель аппарата президента Фарид Ниязов, бывший сотрудник госохраны ГКНБ Канат Сагымбаев, бывший замглавы МВД Курсан Асанов, активист Темирлан Султанбеков и политик Жениш Молдокматов.


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URL: https://www.vb.kg/420029
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Садыр Жапаров, суд, Кыргызстан, Темирлан Султанбеков
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