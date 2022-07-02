МВД получило два комплекта беспилотных летательных аппаратов

В центральном аппарате МВД состоялась официальная церемония передачи комплексов беспилотных летательных аппаратов и автотехнического оборудования. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

Комплексы переданы СБНОН МВД Кыргызстана для усиления технического потенциала в рамках реализации проекта УНП ООН "Создание мобильных оперативных групп Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД Кыргызской Республики", финансируемого Российской Федерацией.

В мероприятии приняли участие министр внутренних дел КР - генерал-лейтенант милиции Улан Ниязбеков, заместитель министра иностранных дел Кыргызстана Динара Кемелова, временно поверенный в делах Российской Федерации в Кыргызской Республике Вадим Гусев, глава Программного офиса УНП ООН в КР Андрей Селезнев, глава Программного офиса ОБСЕ в Бишкеке Алексей Рогов, заместитель Посла Японии в КР Окава Соичиро.

Улан Ниязбеков отметил, что очередная помощь надежных партнеров и доноров даст реальную возможность решать задачи, связанные с незаконным оборотом наркотиков с использованием беспилотных летательных аппаратов.

"Для успешного внедрения комплексов беспилотников в повседневную деятельность проделана значительная работа, и совсем скоро мы можем увидеть положительные результаты. Могу утверждать, что с помощью беспилотных летательных аппаратов сотрудники СБНОН смогут приносить пользу не только решая задачи в сфере борьбы с преступностью, но и помогут в других сферах жизнедеятельности", - подчеркнул Улан Ниязбеков.

СБНОН МВД КР переданы два комплекта БПЛА.