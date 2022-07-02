Погода
$ 81.25 - 82.25
€ 84.62 - 85.62

МВД получило два комплекта беспилотных летательных аппаратов

110  0
- Анастасия Карелина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В центральном аппарате МВД состоялась официальная церемония передачи комплексов беспилотных летательных аппаратов и автотехнического оборудования. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

Комплексы переданы СБНОН МВД Кыргызстана для усиления технического потенциала в рамках реализации проекта УНП ООН "Создание мобильных оперативных групп Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД Кыргызской Республики", финансируемого Российской Федерацией.

В мероприятии приняли участие министр внутренних дел КР - генерал-лейтенант милиции Улан Ниязбеков, заместитель министра иностранных дел Кыргызстана Динара Кемелова, временно поверенный в делах Российской Федерации в Кыргызской Республике Вадим Гусев, глава Программного офиса УНП ООН в КР Андрей Селезнев, глава Программного офиса ОБСЕ в Бишкеке Алексей Рогов, заместитель Посла Японии в КР Окава Соичиро.

Улан Ниязбеков отметил, что очередная помощь надежных партнеров и доноров даст реальную возможность решать задачи, связанные с незаконным оборотом наркотиков с использованием беспилотных летательных аппаратов.

"Для успешного внедрения комплексов беспилотников в повседневную деятельность проделана значительная работа, и совсем скоро мы можем увидеть положительные результаты. Могу утверждать, что с помощью беспилотных летательных аппаратов сотрудники СБНОН смогут приносить пользу не только решая задачи в сфере борьбы с преступностью, но и помогут в других сферах жизнедеятельности", - подчеркнул Улан Ниязбеков.

СБНОН МВД КР переданы два комплекта БПЛА.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/420032
Теги:
МВД, ОБСЕ, ООН, Россия, Япония, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  