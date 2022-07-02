Сокращен список граждан КР, которым был запрещен въезд в Россию

Сокращен список граждан Кыргызской Республики, которым ранее был запрещен въезд на территорию Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба МИДа.

Министерство иностранных дел Кыргызской Республики сообщает, что в результате проведенной работы с российской стороной, в том числе по итогам переговоров на высшем уровне в мае 2022 года, по вопросу правового положения и обеспечения законности пребывания граждан Кыргызской Республики в Российской Федерации значительно сокращен список граждан Кыргызстана, которым ранее был запрещен въезд на территорию Российской Федерации.

Сняты ограничения на въезд в Россию порядка 47 тысячам граждан Кыргызстана, совершившим на территории России "незначительные" административные проступки.

В списке лиц, которым установлен запрет на въезд в Россию, остается порядка 35 тысяч граждан Кыргызстана, в том числе выдворенных за пределы России на основании решений российских судов.

Граждане Кыргызстана могут проверить свой статус на официальном сайте Главного управления по вопросам миграции МВД России в сервисе "Проверка наличия оснований для неразрешения въезда на территорию Российской Федерации иностранным гражданам и лицам без гражданства по линии МВД России".