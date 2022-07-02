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Искусственный интеллект научился предсказывать преступления за неделю

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- Асия Канаева
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Ученые из Чикаго разработали алгоритм, который с точностью 90 процентов предсказывает, где через неделю произойдет нападение или кража. Пока это самая совершенная из подобных разработок. Об этом пишет Naked Science.

Модель научилась прогнозировать преступления, выявив на основе открытых данных закономерности во времени и местах их совершения. Алгоритм протестировали в Чикаго, Атланте, Остине, Лос-Анджелесе и других крупных городах США.

"Мы создали цифрового двойника городской среды. Если вы предоставите ему данные о том, что произошло в прошлом, он расскажет вам, что произойдет в будущем. Вы можете использовать алгоритм как инструмент моделирования, чтобы увидеть, что произойдет, если преступность возрастет в одном районе города или усилится правоприменение в другом районе. Если вы используете все эти переменные, сможете увидеть, как системы развиваются в ответ", - объяснил соавтор разработки Ишану Чаттопадхьяй.

При этом ученые не рекомендуют использовать алгоритм напрямую, то есть усиливать патрулирование в местах будущих преступлений. Из-за этого изменятся условия моделирования, и предсказания станут не такими точными.


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URL: https://www.vb.kg/420035
Теги:
США, в мире
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