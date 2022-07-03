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Президент поздравил медиков с профессиональным праздником

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- Анастасия Карелина
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Садыр Жапаров сегодня, 3 июля, поздравил работников системы здравоохранения с профессиональным праздником - Днем медицинского работника.

vb.kg приводит текст поздравления главы государства.

"Уважаемые медицинские работники Кыргызстана!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем медицинского работника Кыргызской Республики.

Веками наш народ больше всего ценил главное богатство человека - здоровье.

Уважаемые работники здравоохранения, ваш благородный труд ничем не измерить, ни с чем не сравнить. Мы верим, что вы всегда верны своей клятве. "Светя другим, сгораю сам" как лаконично отражает эта фраза ваше призвание и верность долгу!

Вы были с народом во всех событиях, которые произошли у нас в стране. Во время народных волнений вы, рискуя своим здоровьем и жизнью, оказывали людям неотложную медицинскую помощь, в период пандемии коронавируса, вызвавшей всеобщую панику и страх, вы мужественно противостояли малоизвестному опасному коварному вирусу. Ваш героизм никогда не будет забыт и будет служить примером для будущих поколений.

Медики испокон веков являются наиболее влиятельной частью общества, элитой. Государство оказывает соответствующую поддержку для повышения престижа медиков, создания надлежащих условий для их работы. Так, в ближайшее время будут сданы в эксплуатацию новые Бишкекская противотуберкулезная больница и Республиканский перинатальный центр. В наших планах строительство в регионах таких же ультрасовременных многопрофильных больниц, в отдаленных селах строительство ФАПов и амбулаторий.

Конечно, в отрасли еще много проблем, но мы их решим вместе с вами, следуя советам опытных медицинских работников и при поддержке государства.

Наша общая задача - укрепление здоровья нашего народа, побуждение к ведению здорового образа жизни, профилактика заболеваний, готовность к противостоянию новым вызовам современности.

Уважаемые работники здравоохранения!

Еще раз сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником и желаю вам успехов в работе, благополучия в семье и мира на нашей земле!

Здоровья и процветания нашему народу!", - сказал Садыр Жапаров.


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URL: https://www.vb.kg/420044
Теги:
праздник, президент, медики, Садыр Жапаров
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