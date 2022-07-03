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Илон Маск обсудил с Папой Римским проблему сокращения рождаемости

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- Анастасия Карелина
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Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск встретился с Папой Римским Франциском в Ватикане. Встреча прошла в Доме Святой Марфы и длилась 40 минут, пишет La Repubblica. По данным издания, разговор не был внесен в официальные планы главы Католической церкви.

Миллиардер пришел на встречу с четырьмя своими детьми - Гриффином, Дамианом, Каем и Саксом. Беседа Маска и понтифика была посвящена развитию технологий, экологическим проблемам и сокращению рождаемости. Бизнесмен отметил, что встреча с Папой стала для него честью.


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URL: https://www.vb.kg/420050
Теги:
Ватикан, в мире, Илон Маск
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