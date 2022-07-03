Илон Маск обсудил с Папой Римским проблему сокращения рождаемости

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск встретился с Папой Римским Франциском в Ватикане. Встреча прошла в Доме Святой Марфы и длилась 40 минут, пишет La Repubblica. По данным издания, разговор не был внесен в официальные планы главы Католической церкви.

Миллиардер пришел на встречу с четырьмя своими детьми - Гриффином, Дамианом, Каем и Саксом. Беседа Маска и понтифика была посвящена развитию технологий, экологическим проблемам и сокращению рождаемости. Бизнесмен отметил, что встреча с Папой стала для него честью.