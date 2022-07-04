В России стартовал геймдев-конкурс. Победители отправятся в путешествие

Платформа "Россия - страна возможностей" совместно с соцсетью VK запустила конкурс "Начни игру" для начинающих и продвинутых геймдев-специалистов. Об этом говорится на официальном сайте проекта.

В проекте могут участвовать гейм-дизайнеры, программисты и все, кто хотел бы начать карьеру в геймдеве. Участники смогут создать уникальные игровые платформы и найти партнеров для поддержки своих идей.

В конкурсе несколько направлений. В рамках направления "Партнерский кейс" участники выбирают одну из игровых профессий, проходят образовательные модули и решают кейсы от партнеров. Тем, кто дойдет до финала, нужно будет объединиться в команды и создать продукт для решения определенной задачи.

В направлении "Акселератор игровых проектов" могут участвовать люди в возрасте от 14 лет. Им предстоит пройти отбор, обучение по образовательной программе, а затем публично презентовать свой игровой проект.

Детский трек конкурса начнется осенью. Туда будут принимать участников в возрасте от 8 до 13 лет.

Победители конкурса получат гранты на разработку своих проектов и обучение, сертификаты на поездки по России и возможность пройти стажировку и трудоустроиться в разных компаниях.