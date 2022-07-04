Уральский поэт Николай Басов посвятил стихи Чолпонбаю Тулебердиеву

Интернет-редакция vb.kg получила письмо от жителя Санкт-Петербурга Сергея Николаевича Басова. Житель культурной столицы России прислал нам стихотворное произведение, посвященное Герою Советского Союза Чолпонбаю Тулебердиеву.

Написал стихотворение известный поэт Южного Урала Николай Александрович Басов, отец автора письма..

Светлой памяти Героя Советского Союза Чолпонбая Тулебердиева

"Не обделён ни силой, ни умом,

Есть аттестат – он хорошо учился.

Отвагой тоже, позже мы поймём,

Когда на поле боя отличился.

В сорок втором враг всё ещё мечтал

В Москву войти торжественным парадом.

И осторожным, мнительным не стал,

Шёл напролом по-воински, не стадом.

Запомнился в их роте этот бой:

Враг шёл в атаку танками, пехотой.

Накатывался как морской прибой

И отходил огнём отбитый ротой.

И наш герой в бою не оплошал,

Десяток немцев в мир иной отправил.

Прорвавшиеся танки отражал,

Один из них костром гореть заставил.

Что в том бою он лично совершил

Своим уменьем, мужеством по праву,

Он у друзей по роте заслужил:

Бойца без страха и упрёка славу…

Занять плацдарм на правом берегу

Одиннадцать героев отобрали.

Из добровольцев, я понять могу,

Из тех бойцов, что сами пожелали.

Ведь понимали, что их будет ждать,

И всё же шли, нельзя не поклониться.

Их жертвенности нужно сострадать,

А подвигом же искренне гордиться.

В ночную темь форсировали Дон,

Но и фашисты тоже не дремали,

Огонь в упор вели с любых сторон,

Но смельчаков несчастья миновали.

Земля добавила героям сил,

Обрывист берег, но преодолели.

А дальше пулемёт из дзота бил,

И головы поднять бойцы не смели.

Кому-то надо было рисковать,

Взять на себя уничтоженье дзота.

И Чолпонбай – судьбы не миновать –

Война вовек опасная работа:

Подполз он к дзоту раненым в плечо,

Бросал гранаты с болью неумело,

Стучало сердце гулко, горячо.

Последний шаг – на амбразуру тело…

За честь страны и ради нас с тобой

Сознательно пожертвовал собой".

Николай Басов.

г. Южноуральск, Челябинская область.

09.06. – 17.06.2022.