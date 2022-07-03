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Скончался знаменитый театральный режиссер Питер Брук

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- Асия Канаева
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Знаменитый британский режиссер Питер Брук умер в возрасте 97 лет в Париже. Об этом сообщила газета Le Monde.

Питер Брук - один из ведущих представителей авангарда в сценическом искусстве XX века. Режиссер родился в 1925 году в Лондоне в небогатой еврейской семье. В 1945 году окончил лингвистический факультет Оксфордского университета, где изучал русский язык. Дебютировал как режиссер в середине 40-х годов. Ставил произведения Уильяма Шекспира, Жана Кокто, Бернарда Шоу, Генрика Ибсена, Федора Достоевского, Жан-Поля Сартра, Жана Ануя.

Параллельно работал на крупнейших оперных сценах мира. Снял несколько фильмов. В театре и кино с Питером Бруком сотрудничали выдающиеся актеры, в числе которых Пол Скофилд, Джон Гилгуд, Лоуренс Оливье, Вивьен Ли, Жанна Моро, Жан-Поль Бельмондо, Марчелло Мастроянни.

Российские зрители в 50-е и 60-е годы увидели два шекспировских спектакля Питера Брука - "Гамлет" и "Король Лир". В 1989 году в Москве, Ленинграде и Тбилиси был показан его "Вишневый сад". Международный театральный фестиваль имени Чехова в разные годы представил зрителям три спектакля Питера Брука - "О дивные дни", "Сизве Банзи умер", "Великий инквизитор".


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URL: https://www.vb.kg/420053
Теги:
театр, Франция, в мире
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