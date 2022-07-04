Семье воина Григория Амененко вручили удостоверение к медали "За отвагу"

Семье пропавшего без вести в 1943 году фронтовика Григория Амененко вручили удостоверение к медали "За отвагу".

Правнук лейтенанта Григория Митрофановича Амененко - полковник погранвойск Вооруженных Сил Кыргызской Республики Владислав Голощапов самостоятельно провел поиск данных по базам данных ОБД "Мемориал" и "Память народа". В итоге он обнаружил сначала два наградных листа на деда-фронтовика, а потом и представление к награждению "Медаль "За отвагу" на своего пропавшего на войне прадеда.

"Я сам военнослужащий, находился в Москве в командировке, обратился за консультацией и мне пояснили, что надо обратиться с письмом в Минобороны России в наградной отдел, чтобы уточнить могу ли я получить награду деда. Там мне пояснили что сначала надо уточнить получил ли награду воин или нет. Если нет, то я, как прямой родственник фронтовика имею право на получение к награде.

Оказалось, что мой дед совершил героический поступок 22 июля 1943 года, за что и был представлен к медали "За отвагу". Но награду не получил. На днях к нам приезжал офицер военного атташата России, который сообщил что данные подтвердились. Григорий Амененко награду не получил и нас пригласили в посольство", - рассказал правнук героя.

Военный атташе при посольстве Посольства России в Кыргызстане, полковник Игорь Довбня, передавая удостоверение к награждению, заметил, что они гордятся тем, что у фронтовика такой неравнодушный к памяти своего воевавшего против фашизма деда внук.

"Мы рады что вы с честью продолжаете традиции по защите отечества, что сами не остались равнодушны к поиску награды. Мы поздравляем всю вашу семью", - сказал полковник Игорь Довбня.

Владислав Голощапов рассказал, что дед и прадед призывались из Каракола. Вся семья долгое время ждала Григория Амененко (Аминенко) с фронта. Он очень горд, что удалось найти информацию о награде, и теперь хотел бы больше узнать, где именно погиб и похоронен прадед. Внук хочет вычеркнуть его из списков без вести - безвестно пропавших воинов Великой Отечественной войны.

На сайте "Память народа" мы нашли наградной лист на лейтенанта Григория Митрофановича Амененко. Оказалось, что он был призван в армию еще 1939 году. Начинал войну рядовым и сержантом, потом уже на фронте был направлен на офицерские ускоренные курсы и воевал командиром стрелкового взвода 216 стрелкового полка 79-го стрелковой дивизии.

В представлении к награждению указано, что "лейтенант Амененко хорошо подготовил свой взвод к наступательным боям. Умело командуя, врезался в оборону противника и метко пулеметной стрельбой уничтожил противника. При занятии высоты 190.5, когда фашисты пошли в контратаку, он начал забрасывать их гранатами и стрелял из пистолета".

Как пояснили поисковики "Наша Победа-Биздин Жениш", в наградном нет отметки, что лейтенант убит и представлен к награде посмертно. И надо внимательно изучить документы воина.

Поисковики пояснили, что на портале "Память народа" есть три документа, свидетельствующих о том, что Амененко Григорий Митрофанович награжден медалью "За Оборону Сталинграда".

"Помимо того, что это свидетельствует о том, что он участник Сталинградской битвы, мы видим, что после тех боев он и был направлен на офицерские курсы, и именно там ему была вручена медаль и удостоверение "За оборону Сталинграда". Об этом говорит акт о вручении медалей - фронтовикам-участникам Сталинградской битвы- учащимся курсов офицеров - членом военного совета 8-ой гвардейской армии гвардии полковник Чернышевым, датированный 29 мая 1943 годом.

В "Памяти народа" мы видим приказ, подписанный начальником отдела кадром, гвардии полковников Хмелюком 22 октября 1943 года, о том что на поле боя было найдена удостоверение к медали "За оборону Сталинграда" и указан номер 09917. Пишется, что лейтенант был ранен и эвакуирован в госпиталь. Полковник Хмелюк предписывает "немедленно произвести проверку где находится на излечении лейтенант Амененко и вручить ему удостоверение к награде."

То есть, дорога поиска ведет к запросам

а) по госпитальным документам, когда важно проверить все документы, которые имеются по 216 стрелковому полку на момент после представления лейтенанта Медалью "За отвагу" в июле и до нахождения удостоверения к медали "За оборону Сталинграда". - до момента ранения, предположительно в октябре 1943 года.

б) второе направление поиска: определить когда в последний раз лейтенант Амененко (Аминенко) получал денежное довольствие в воинской части.

Возможно, получив ранение, лейтенант Амененко, умер от ран, а может поправился и воевал дальше. В любом случае надо искать", - говорят посиковики.