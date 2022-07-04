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Ученые улучшили работу солнечных батарей на жаре

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- Жан Алиев
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Ученые УрФУ предложили конструкцию фотоэлектрических преобразователей (ФЭП), которая позволяет увеличить эффективность солнечных панелей в условиях повышенных температур. Об этом сообщает РИА Новости с ссылкой на пресс-службу вуза. Разработка может найти применение в жарких странах,поскольку до сих пор температура выше +20°С приводила к снижению КПД батарей.

Сегодня во многих странах происходит активная интеграция возобновляемых источников энергии и технологий в инфраструктуру коммунальных услуг, рассказали специалисты Уральского федерального университета (УрФУ) имени Б.Н. Ельцина. По их мнению, среди технологий преобразования солнечной энергии в электричество особый интерес представляют разработки на основе фотоэлектрических преобразователей (ФЭП).

Фотоэлектрические преобразователи состоит из кремниевых элементов, включенных последовательно-параллельно для генерации напряжения 12-24 вольт. Величина тока зависит от интенсивности солнечного излучения, приходящего на преобразователь, а его пиковая мощность – от температуры окружающей среды.

Как сообщили специалисты УрФУ, им удалось повысить КПД солнечных фотоэлектрических преобразователей до 10-12 процентов, тогда как до сих пор повышение температуры окружающей среды выше + 20°С снижало КПД на 0,4-0,5 процента на каждый градус повышения температуры.

По словам ученых, разработанную ФЭП можно использовать в качестве экономичного устройства на возобновляемых источниках энергии в жарких засушливых странах, а также интегрировать с другими идами возобновляемых источников энергии.

В результате исследований ученые разработали эффективный двухповерхностный способ охлаждения фотоэлектрических преобразователей.

"Нам удалось реализовать способ охлаждения ФЭП, использующий комбинацию ребер из алюминия и материала с фазовым переходом (парафиновый воск), что позволяет повысить КПД в условиях экваториальных стран. Также реализована комбинация ультразвукового увлажнителя и ребер из алюминия для эффективного охлаждения панели ФЭП для жарких стран", – сообщил аспирант кафедры атомных станций и возобновляемых источников энергии УрФУ Агьекум Эфраим Бонах.

Ученые проводили исследования на примере особенностей использования солнечной энергии в Гане. В настоящее время на долю возобновляемых источников энергии Ганы приходится лишь 0,5% энергетического баланса, хотя, по словам специалистов УрФУ, ресурсы возобновляемых источников энергии страны очень велики. В связи с этим к 2030 году правительство Ганы планирует увеличить состав ВИЭ в энергетическом балансе страны примерно до 10 процентов.

Использованный учеными УрФУ метод определения подходящих участков для разработки различных возобновляемых источников энергии, по их словам, может применяться в любой точке мира, особенно в развивающихся странах.

Результаты исследования могут помочь различным заинтересованным сторонам решить проблемы, с которыми сталкивается сектор возобновляемых источников энергии страны, считают ученые.

В ближайшее время специалисты университета займутся упрощением конструкции и снижением затрат на изготовление ФЭП, а также подготовят предложения для его массового применения.


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URL: https://www.vb.kg/420063
Теги:
наука, Россия, в мире
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