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Диетолог призвала худеть летом, а зимой не переживать из-за прибавки веса

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- Жан Алиев
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Диетолог из Сиднея Марианна Хадсон объяснила факторы, которые влияют на набор веса. В интервью для DailyMail пояснила, почему летом легче сбросить лишние килограммы и как на похудение влияет погода.

Эксперт отмечает, что зимой многие люди замечают заметную прибавку в весе.

"Средний сдвиг массы тела взрослого человека между сезонами незначителен, при этом некоторые исследования не показывают никакой разницы, а другие показывают увеличение от 500 граммов до 2 килограммов зимой", - отметила Хадсон.

Она перечислила еще несколько причин, по которым летом удерживать вес и худеть проще, чем зимой. Во-первых, в зимние месяцы для питания недоступны многие сезонные продукты, которые в изобилии имеются в летнее время.

"Мы склонны потреблять тяжелую пищу, которая обычно имеет более высокую энергетическую ценность, например, густые супы, тушеное мясо и макароны", - высказалась о зимнем питании специалист и призвала не переживать о сезонной прибавке в весе.

Во-вторых, по словам эксперта, зимой аппетит увеличивается естественным образом, поскольку организм, чтобы увеличить скорость метаболизма и получить дополнительное тепло, требует больше пищи. Летом же потребность в тепле отпадает, поэтому и аппетит контролировать легче.

Более короткий световой день сочетании с холодом, по словам Хадсон, не благоприятствует выполнению физических упражнений. Так, чтобы в любой сезон года оставаться стройным, Хадсон советует практиковать осознанное питание, не пропускать занятия спортом, есть больше овощей и включать белок в каждый прием пищи.


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URL: https://www.vb.kg/420065
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