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С начала года колл-центр Соцфонда обработал 10 тысяч 258 обращений

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- Айжан Мамбеталиева
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Колл-центр Соцфонда за январь-июнь месяцы 2022 г. обработал 10258 обращений. Об этом сообщает пресс-служба Социального фонда Кыргызстана.

Колл-центр Социального фонда предоставляет информацию по вопросам в сфере государственного социального страхования и пенсионного обеспечения по короткому номеру 1202.

За июнь месяц 2022 года колл-центр Соцфонда обработал 1788 обращений, из них 1276 входящие и исходящие звонки.

Кроме этого, на сайт колл-центра поступило 512 электронных обращений в онлайн, офлайн режимах.

В колл-центр Социального фонда большое количество обращений поступают от плательщиков страховых взносов по государственному социальному страхованию, неработающих граждан, иностранных граждан, пенсионеров и работающих пенсионеров.


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URL: https://www.vb.kg/420069
Теги:
Социальный фонд, Кыргызстан
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